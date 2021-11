En clin d'œil à l'arrivée sur Arte.tv de la série Nona et ses filles, retour sur des grossesses et naissances plus étranges que nerveuses de X-files à... la Bible ?

Dans Nona et ses filles de Valérie Donzelli qui nous raconte l’histoire de Nona, interprétée par Miou-Miou, militante féministe de la première heure qui, à 70 ans, se retrouve enceinte par on ne sait par quel miracle … Une série drôle, poétique et touchante et je vous la recommande … Dorothée Barba y reviendra plus longuement dans ses captures d’écran, la semaine prochaine et en débat dans Une Heure en Séries, ce samedi.

Cette grossesse étrangement étonnante, ce n’est pas nouveau dans l’histoire des séries, dans la série X-Files, c’est Scully qui lors du dernier épisode de la saison 7 avait une annonce importante à faire son patron. Ce jour-là, cela fait déjà 6 saisons que la rationnelle Dr Dana Scully n’arrive pas à tout s’expliquer … Mais là … Après avoir beaucoup supporté, enlèvement, ovules exploitées, Scully, stérile, annonce qu'elle attend un bébé … Une énième énigme mystérieuse repousse, une fois de plus, Dana Scully dans ses retranchements, elle qui est parfois tiraillée entre sa raison cartésienne et sa lointaine foi chrétienne.

Dans les séries, il y a donc des grossesses inexpliquées mais aussi des naissances surnaturelles. L’occasion de questionner sous la forme du récit fantastique la place d’un héros messianique, orphelin venu au monde pour sauver l’humanité, mais qui devra aussi apprendre à se connaître, un petit peu comme dans Kyle XY une série de 2006 où dans la région de Seattle, un homme vient au monde au bon milieu d’une de ces grandes forêts qui rappellent celles des contes d’antan. Il est vrai que quand on le voit pour la première fois, il est né … adulte, tout nu et sans nombril.

Et si Kyle n’a pas de nombril c’est qu’il ne sort pas du ventre de sa mère. Mais alors d’où vient-il ? Cet homme qui au fil des épisodes se découvre des aptitudes hors du commun font de lui, c’est selon, un super-héros, si t’es geek pratiquant ou un messie, si tu es croyant.

Les séries n’ont au fond rien inventé car une naissance magique c’est aussi vieux que l’histoire du monde. Les séries rejouent effectivement parfois sur des archétypes inventés bien avant la télévision et les plateformes dans les récits mythologiques et religieux.

Tenez, les histoires d’Adam et Ève comme la naissance, la mort et la résurrection de l’enfant Jésus, si Dieu ne l’avait pas fait, aucun showrunner n’y aurait pensé. C’est tout l’avantage des textes sacrés, les producteurs de séries s’ils veulent s’en inspirer n’ont pas besoin de payer des droits d’adaptation.

Le divin enfant a d’ailleurs eu droit à sa mini-série en 1977, Jésus de Nazareth une coproduction italo-britannique qui a fait le tour du monde, la vie de Jésus adaptée en plus de 6 heures et 4 épisodes … Les américains, en 2013, se sont attaqués à la Bible pour History Channel et… comment dire … pas certain qu’ils aient eu raison … Le résultat est plutôt sanglant et assez grandiloquent … De la pomme d’Adam à Jésus sur la Croix en passant par le buisson ardent de Moise, le tout est condensé en dix épisodes dans une série où la naissance fantastique du fils de dieu est assez maltraitée … en deux coups de cuillère à pot.