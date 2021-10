Le 4 novembre 1981, il y a 40 ans, Lee Majors interprétait pour la première fois le rôle de Colt Seavers, l'homme qui tombe à pic, retour sur les personnages d'un comédien qui valait au moins trois séries !

Lee Majors et Judith Chapman © Getty / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content

Après quelques rôles occasionnels, tout commence vraiment pour Lee Majors, 82 printemps en 2021, avec La Grande Vallée dès 1965. Dans ce western familial, il interprète le personnage du fils illégitime du Clan Barkeley. Une série qui démarre lors de sa venue au Ranch le jour des obsèques du père. Ce jour-là, il se fait connaître à ses frères, sa sœur, Linda Evans, et à son admirable belle-mère, interprétée par la grande Barbara Stanwyck.

Ce premier rôle propulse donc Lee Majors dans le monde de séries, entre western familial, super héros bionique et … cascadeur.

Dans L’Homme qui tombe à pic, qui a démarré il y a 40 ans aux États-Unis - et qui a marqué les souvenirs des dimanches après-midi - Lee Majors interprète le rôle d’un cascadeur dans le monde du cinéma, l’occasion de voir à chaque début d’épisode les coulisses du 7ème art et des séries. Colt Seavers était cascadeur mais aussi chasseur de primes.

A chaque épisode, après la cascade, il y avait Terri - la regretté Markie Post disparue cet été - qui l’appelait ou qui arrivait avec un dossier sous le bras afin de l’embaucher. Son job : sauver la veuve et l’orphelin, enfin surtout la veuve, c’était d’ailleurs en voyant la photo, et la plastique, toujours impeccable, de la personne qu’il devait protéger que Colt, et ses amis Howie et Jody se décidaient à monter à bord de leur pick-up …

Sur le générique, la voix que l’on entend en VO c’est celle de Lee Majors. C’était lui qui interprétait sur un air de country le générique de … L’homme qui tombe à pic, The Fall Guy en vo. Une série qui a duré cinq saisons et qui compte plus de 110 épisodes.

Bien avant d’être L’homme qui tombe à pic, Lee Majors avait marqué les esprits dans les années 70 avec L’homme qui valait trois milliards. Et c’est sans doute ce qui a inspiré les traducteurs français quand il a fallu traduire The Fall Guy par l’homme qui tombe à pic car oui, Lee Majors interprétait en 1974, Steve Austin, the six million dollar man, ce qui en VF, une fois la conversion faites, devint l’homme qui valait trois milliards … de francs.

Steve Austin, astronaute et pilote, après un crash d’avion se voit doter de membres artificiels ce qui fait de lui un surhomme. Et afin d’éviter de mauvais effets spéciaux, les créateurs sont malins … durant une scène d’action, sur un son cybernétique et un thème musical très identifié, quand il court à travers le désert, lance un missile comme un javelot ou saute par-dessus un immense mur, Steve Austin le fait … au ralenti.

La série durera 5 saisons. Détail amusant, dans un des derniers épisodes de la série, Steve Austin se faisait passer pour un cascadeur … ça tombait à pic.