Capture d'écrans spécial en duplex de Séries Mania à Lille / 22 mars 2022.

La série "Syndrome E" d'après le livre de FranK Tilliez sera diffusée en 2022 sur TF1 © Escazal films

Et on commence par une nouvelle série de TF1 en compétition française, un thriller adapté d’un roman à succès.

Syndrome E

Son auteur, Frank Thilliez, est l’un des écrivains de thriller le plus apprécié des français. Il a publié bon nombre de polars centrés sur ses deux enquêteurs fétiches, Frank Sharko et Lucie Hennebelle. Au départ en solo, chacun dans leur roman, Thilliez orchestre la rencontre dans « Syndrome E » publié en 2010 et c’est ce livre qui vient donc d’être adapté pour TF1 par la productrice des « Petits meurtres d’Agatha Christie », le scénariste de « Zone Blanche » et la réalisatrice de « La Promesse ».

Le résultat est efficace, Vincent Elbaz est parfait dans le rôle de Sharko. Méconnaissable, il trimballe dans les deux épisodes que nous avons pu voir, une présence à la Sean Penn et une gueule à la Clint Eastwood, période inspecteur Harry. À ses côtés, la révélation de la série c’est Jennifer Decker, pensionnaire de la comédie française qui joue une partition très juste dans ce thriller haletant où les flics enquêtent sur un programme scientifique très très très limite.

Dans un registre plus ancré dans l’actualité et le réel, la série française "Sentinelles" était projetée hier soir en compétition internationale

Écrite par Thibaut Velletaux et Frédéric Krivine(celui à qui l’on doit Un village français, c’est d’ailleurs aussi le même producteur qui est à la manœuvre). Cette série pour OCS qui arrive en avril prochain, nous embarque au cœur d’une troupe militaire française en poste au Mali.

Émouvante et percutante, « Sentinelles » rappelle le meilleur des séries du réel tels que les britanniques savent les écrire. À travers les parcours singuliers d’hommes et de femmes, elle s’attache à nous faire percevoir ce qu’être militaire veut dire. Enfin, bien plus qu’une fiction sur l’armée, « Sentinelles » dresse un portrait sensible d’une jeunesse française. Une série à suivre de très près.

Équivalent série du Prix du Quai des orfèvres qui récompense des romans policiers, le Prix Vidocq, en clin d’œil au célèbre personnage interprété par Claude Brasseur devant la caméra du regretté Marcel Bluwal, a été imaginé par la Préfecture des Hauts-de-France.

Le Prix 2022 a été remis hier à la série de France 2 "Les invisibles"

Composé d’inspecteurs de police, d’une procureure de la République, d’un gendarme et un lecteur de la Voix du Nord … le Jury a été particulièrement sensible à cette série imaginée par le policier, romancier et scénariste, Olivier Noreck ce groupe de flics chargés d’enquêter sur des corps retrouvés sans identité dans le but de redonner une dignité et une humanité à ces victimes et de permettre à leurs familles de faire leur deuil, une fois l’enquête terminée.

Équivalent série du Prix du Quai des orfèvres qui récompense des romans policiers, le Prix Vidocq, en clin d’œil au célèbre personnage interprété par Claude Brasseur devant la caméra du regretté Marcel Bluwal, ce prix a été imaginé par la Préfecture des Hauts de France. Et c’est sur cette célèbre musique du générique de la série Vidocq que je vous laisse donc m’imaginer Mathilde courant dans les rues de Lille pour assister à la remise du prix 2022 remis hier à la série de France 2 « Les invisibles ».

Composé d’inspecteurs de police, d’une procureure de la République, d’un gendarme et d’un lecteur de la voix du nord … le Jury a été particulièrement sensible à cette série créée par le flic, scénariste et romancier, Olivier Noreck, centrée sur un groupe chargés d’enquêter sur des corps retrouvés sans identité dans le but de redonner une dignité et une humanité à ces victimes et permettre à leurs familles de faire leur deuil, une fois l’enquête terminée.

À suivre ce mardi à Séries Mania

la série américaine « Billy the kid » en compétition internationale, « Becoming Elizabeth », centrée sur la jeunesse de la future et première Reine Elizabeth dans la sélection panorama et une conférence de Stéphane Bern qui viendra parler cet après-midi des rois, enfin surtout des reines dans les séries historiques …

Une conférence royale où il sera question des Tudors, de The Crown mais aussi de Victoria ou encore de Sissi qui viendra parler cet après-midi des rois, enfin surtout des reines dans les séries historiques … Une conférence royale où il sera question des Tudors, de The Crown mais aussi de Victoria ou encore de Sissi.

qui viendra parler cet après-midi des rois, enfin surtout des reines dans les séries historiques … Une conférence royale où il sera question des Tudors, de The Crown mais aussi de Victoria ou encore de Sissi.