Cette année ce sera Noël à la maison, tour d'horizons en 4 épisodes de fête de famille en série et à domicile. Ce matin, rendez-vous avec les Ingalls dans leur petite maison, pour un Noël ... charitable?

De gauche à droite : Melissa Sue Anderson, Sidney Greenbush & Melissa Gilbert, sur le tournage de "La Petite maison dans la prairie" © Worldvision Enterprises Inc.

Après la famille Pearson de la série This is us et leur fête de Thanksgiving, la semaine dernière, direction Walnut Grove pour fêter Noël dans la célèbre Petite maison dans la prairie apparue sur nos écrans français sous VGE en décembre 1976. Car bien avant de basculer en boucle sur M6 tous les midis, la Petite maison (née en mars 1974 sur NBC aux États-Unis) s’allumait dans la petite lucarne, chaque année, pour Noël sur TF1.

Les enfants qui ont grandi sous Giscard le savent, la série passait pendant les vacances, après le 13h de Mourousi et la chronique de René Tendron en direct du Palais Brongniart … Et s’il y a bien une famille qui a toujours su célébrer Noël, même confinée au fin fond des prairies américaines pour cause de blizzard … C’est bien les Ingalls !

Dans le tout premier épisode, les Ingalls ne sont pas encore installés à Walnut Grove, seuls dans leur maison en rondin dans la grande Prairie, Charles n’a rien à offrir à ses filles pour Noël … Mais le trappeur au grand cœur, Mr Edwards, seul voisin à des kilomètres à la ronde, jouera au Père Noël. Chemise à carreau et pantalons à bretelles, il apportera joie et réconfort à la famille de pionnier, pour ce premier noël très très loin de leurs familles.

Obligés d’abandonner leur petite maison en terres indiennes, la famille de Laura quitte la grande prairie pour reprendre leur route et n’arrive à Walnut Grove que quelques mois plus tard, dans le 2ème épisode de la série pour se sédentariser à Plum Creek où ils fêteront Noël dans l'épisode 15 de cette saison 1... pas plus de six à la maison … en comptant Jack, le chien !

Et même si les Ingalls sont des gens de peu, le père noël est généreux et tout le monde a un cadeau, à l’époque, pas besoin d’Amazon, juste d’un commerce de proximité, le magasin général des Oleson suffit. D’ailleurs, avant Noël, toute la famille s’épient dans la boutique pour tenter de deviner ce qui ferait plaisir à chacun d’eux. Il faut dire qu'il y a tout chez Les Oleson ! Et notamment ce beau tissus sur lequel lorgne Caroline mais aussi sa fille ainée, Marie. Les deux décident alors sans se consulter d’acheter en cachette un bout de l’étoffe pour faire, chacune de leur côté, le même cadeau à Charles : Une belle chemise !

Dans La petite maison dans la prairie si on n’a pas beaucoup de moyens, on a le sens du sacrifice. Laura aimerait bien une jolie selle pour son poney, mais ça coûte cher, alors son père travaille donc dur et économise pour lui faire plaisir. Et quand elle ouvre son cadeau, étonnée, elle est attristée. Il faut dire que Laura n’a plus son cheval, elle l’a échangé aux Oleson et à Nelly pour pouvoir offrir un beau cadeau... Un poêle pour sa mère. Et l’histoire de cet épisode de rappeler ce vieux conte, chanté par Claude Nougaro où "en vieille Russie, vivaient deux amants, Serge et Nathalie, âgés de 20 ans" et qui avaient pour tout trésor, elle, sa chevelure d’or et lui sa chaine d’argent. Le jour de Noël, Serge cède sa chaine pour un peigne pendant que Nathalie troque ses boucles dorées au perruquier contre une montre pour Serge parce que comme le dit la chanson "sans montre la chaine, pourquoi la porter ?". La morale du conte et de La Petite Maison dans la Prairie c’est que de Russie ou des États-Unis, deux amants où une famille soudée, comme le dit la chanson : "eux si pauvres étaient pourtant aussi riches que le tsar"… ou que les Oleson !

