Magnum et sa Ferrari, Columbo et sa 403, l’homme qui tombe à pic et son pick-up GMC, la DS du Mentalist ou encore la General Lee (Dodge Charger) des Dukes, les voitures ont une place souvent importante dans les séries. Mais que dit la bagnole du héros qui tient le volant?

Tom Selleck incarne le personnage de Magnum © Getty / CBS Photo Archive

Tout récemment sur TF1, vous avez peut-être pu découvrir le nouveau Magnum et si certains se sont offusqués de l’absence de moustache, d’autres étaient ravis de voir que si on pouvait la raser gratis (la moustache de Magnum of course), en revanche, on ne pouvait pas, lui enlever sa Ferrari rouge. Car Magnum la tête au vent dans sa Ferrari n’a pas froid aux yeux, en quelques images, dès le générique, avec sa conduite sportive, on comprend déjà le personnage. De plus c’est pratique pour montrer les paysages paradisiaques d’Hawaï, quand la Ferrari roule à toute berzingue sur les routes escarpées de l’île ou quand l’hélicoptère de Terry survole à basse altitude les rivages. Un hélico, une voiture, une moto ? Quoi qu’il en soit, ça donne du rythme et ça permet à la série de démarrer au quart de tour. Il y a eu dans les années 80 toute une mode … c’était l’époque des autos dans K 2000 ou le Juge et le Pilote, des motos dans CHIPS ou Tonnerre mécanique et même des hélicos comme dans Supercopter ! Des courses poursuites à tous les étages, sur la route comme dans les airs !

K 2000 le chevalier David Hasselhoff et sa voiture, l'époque où accoler 2000 à un titre suffisait à vous rendre futuriste © Getty / Silver Screen Collection

Les séries allaient à fond la caisse … Un peu comme dans la petite ville de Hazzard, dans Shérif fais moi peur, il y a déjà une quarantaine d'année où les Dukes pour lutter contre le système conduisaient une Dodge Charger baptisée General Lee ! Une série prétexte à de l’humour graveleux, des courses poursuites et surtout des cascades, beaucoup de cascades, on dit que la production en 7 saisons et 147 épisodes aurait usée et brisée de la bagnole... Pas moins de 300 !

La fameuse Dodge baptisée General Lee, véritable héroine de la série "The Dukes of Hazzard" © Getty / CBS Photo Archive

Ah les voitures … c’est surtout l’objet parfait pour rajeunir les séries policières, d’ailleurs, si je vous dis : deux flics, une voiture rouge et des courses poursuites, le dimanche après-midi juste après le poulet rôti ... Starsky & Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur mais qui n’ont jamais peur de rien, Starsky et Hutch, deux flics un peu rêveurs et rieurs mais qui gagnent toujours à la fin …

Et leur Ford Torino rouge zébré de blanc colle parfaitement à son époque … Elle est à l’image du look plus moderne que les créateurs voulaient donner à leurs policiers : blouson, jean usé, gilet en laine, cheveux longs, loin de l’image de l’enquêteur sérieux au costard-cravate parfait qui prévalait jusque-là ! Et si on peut, vitre ouverte, entrer dans leur voiture par la fenêtre les pieds en avant sans ouvrir la portière ... Et bien c’est l’idée, ça impose immédiatement une modernité au genre. C’est aussi fun que Zorro qui saute d’un toit pour atterrir sur Tornado !

David Soul et Paul Michael Glaser, les acteurs de Starsky et Hutch posant sur leurs voitures © Getty / Fotos International

Avant Starsky & Hutch, il y avait bien eu Columbo, qui faisait un peu la synthèse, c’était un vieux flic à l’ancienne mais qui commençait à étonner avec son imper crade et surtout sa fameuse 403 Peugeot. Une vieille carcasse, une voiture pépère qui, à l’image de l’inspecteur cachait bien son jeu … Au point que quelques années plus tard, dans le Mentalist, en clin d’œil à Columbo, Patrick Jane, autre enquêteur insolent qui conduisait lui aussi une autre voiture française … une DS élégante, là aussi, à l’image du personnage.