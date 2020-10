Roland Garros se termine ce week-end, retour sur quelques séries qui se sont intéressées au Tennis des "Drôles de dames" à "Jeu Set et Match" en passant même par "L'amour du risque" ?

L'actrice américaine Farrah Fawcett joue au tennis dans un épisode de la série télévisée "Charlie's Angels", "Drôles de dames" (1977). © Getty / Pictorial Parade

Au moment où se termine cette édition 2020 de Roland Garros, l’héroïsation d’Hugo Gaston le week-end dernier démontre une fois de plus à quel point les téléspectateurs suivent ce tournoi comme une série dont chaque saison se terminerait en faisant le même constat : aucun français en finale. Il faut dire que la dernière fois que c’est arrivé, Gaston n’était pas né, et c’était une française avec un nom et un accent qui faisait très série américaine qui l’emportait : Mary Pierce. Pour certains amoureux de séries, le tournoi de Roland Garros était parfois vécu comme une mauvaise nouvelle, plus de séries l'après-midi pendant 15 jours. Les fans pouvaient alors se consoler lors de grosses pluies sur le cours central. Cela permettait en lieu et place du tournoi de revoir par surprise un épisode de MacGyver qui, comme Agassi, était américain, cool et portait bien la coupe mulet !

Pour d'autres séries et tennis n'étaient pas incompatibles, la preuve, ce sport a souvent été mis en scène à la télévision dans des fictions au point d’avoir deux séries qui portent le même titre : Jeu, set et Match, un dessin animé diffusé dans le Club Dorothée sur TF1 et, a plus pertinente des deux, une mini-série française en 4 épisodes diffusée en 1985 sur Antenne 2.

À l’époque l’espoir français s’appelait Arnaud Boetsch et la série s’en inspire pour raconter l’ascension d’Arnaud Leroy, un jeune homme francilien qui fuit les terrains de foot, au grand dam de son père, pour des cours de tennis qui le mèneront jusqu’à Roland Garros en passant par le lycée sport-études et une leçon du vrai Henri Leconte.

En 2005, dans les programmes jeunesse, une série canadienne « 15 A » - le titre renvoi autant à l’âge des héros qu’à l’égalité au score sur le terrain - centre son récit, non dénué d’humour, sur une école de formation réputée, l'Académie de Cascadia, qui a le mérite de montrer qu’être ados c’est ingrat … même dans le monde chic et classe du tennis !

Dans les séries policières, les scénaristes apprécient envoyer leurs enquêteurs sur le terrain du tennis et notamment avec Sabrina Duncan (Kate Jackson), Kelly Garrett (Jaclyn Smith) et … selon les saisons : Jill (Farrah Fawcett) ou Kriss Monroe (Cheryl Ladd) ... Les Drôles de Dames.

Dans la saison 2, épisode 16 : "Jeu Set... et meurtre", nous sommes en 1978… Charlie missionne ses trois drôles de dames pour se rendre sur un tournoi de tennis féminin où des accidents à répétitions font craindre le pire aux meilleures joueuses mondiales.

Mais qui peut bien en vouloir à ces nouvelles stars du tennis ? Faut-il y voir un peu de jalousie de la part des tennismen qui se font voler la vedette par ces femmes ? L’argent qu’elles rapportent fait-il des envieux ? Heureusement, pendant que Kriss porte bien la tenue et la raquette … Sabrina et Kelly enquêtent

Le tennis, un sport mixte, c’est idéal dans une série comme les Drôles de dames… mais aussi pour Jonathan et Jennifer Hart, le couple de justiciers milliardaires qui pouvait s’adonner sur leur terrain, à l’occasion, à un petit échange de balles et deux-trois revers … pour l’amour du risque !