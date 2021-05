En attendant la réouverture des terrasses des cafés et des bistrots, petit retour vers quelques bars cultes de séries télé ! Cheers !

Des bars dans les séries. Ici "Cheers", l'épisode "Diane Meets Mom" Episode 8 de décembre 1984 avec Rhea Perlman dans le rôle de Carla Tortelli, John Ratzenberger dans celui de Cliff Clavin, George Wendt dans celui de Norm Peterson © Getty / NBCU Photo Bank/NBCUniversal

Dans les séries, comme dans la vie, le café, le Pub, le Bar, c’est un lieu de convivialité assez pratique pour mettre en scène des échanges vifs et ludiques, dans la sitcom ou dans le soap imaginer des révélations en tout genre à coup de 2 shots de whisky et 3 coupes de Champagne.

C’est d’ailleurs ce qu’avait bien compris l’équipage du Pacific Princess dans la série La Croisière s’amuse ou le barman Isaac, tel un super-héros de comptoir, à l’aide de ses divins cocktails réglait quelques affaires de cœur les plus complexes.

A terre, un des cafés de séries les plus connus au monde est encore aujourd’hui le Central Perk de Friends où dès 1994 les célèbres amis new yorkais se retrouvaient pour mieux se confronter à d’autres personnages, comme Gunter, le tenancier amoureux éconduit de Rachel. Et avec le Central Perk, la série Friends ne fait que prolonger et « boboïser » le concept du café de sitcom. La série comme le café prend d'ailleurs le relais d’une autre série humoristique américaine culte aux États-Unis qui entre 1982 et 1993 met en scène une autre bande d’amis dans un bar plus populo. C'était dans Cheers, une série avec entre autres Ted Danson - Damages, Les Experts, The Good Place - et Woody Harrelson avant sa carrière au cinéma - Tueurs nés, Larry Flint, Ed TV - et True Detective.

À Boston, le Cheers est dirigé par un ex-joueur de baseball, Sam Malone (Ted Danson) où il accueille des habitués tels que Cliff, le facteur ou Norm, comptable, puis chômeur et même peintre d'intérieur qui ne loupe jamais une entrée dans le bar. Et comme le dit la chanson du générique signée Gary Portnoy, tous viennent au Cheers pour faire une pause, oublier ses soucis. Et pour s’entraider … il y a les amis … Diane, l’intello un peu snob que Sam tente de séduire ou encore la serveuse Carla, divorcée, mère de trois enfants qu’elle élève seule.

Dans Cheers, les habitués du bar sont comme une deuxième famille ou mixité sociale et différences de classes sont visibles mais où ils sont tous égaux devant une bonne pinte …

Le Bar, la salle de billard ou encore le bureau de Sam dans l’arrière-boutique, sont autant de lieux où l’on peut se confesser, se raconter, dialoguer, échanger, se conseiller et se réparer.

Pas étonnant qu’après son arrêt après 11 saisons, une série dérivée a été créée autour d’un des clients, le psy et animateur de radio, Frasier Crane dans Frasier entre 1993 et 2004.

En France aussi les séries investissent les bistrots … comme le café situé à proximité du lycée où Pause-Café et les élèves se retrouvent autour d’un flipper, la cafet’ à la déco qui fait mal aux yeux dans les séries AB ou encore le bar du mistral dans le soap marseillais Plus belle la vie où beaucoup de relations se jouent et se déjouent …

Bref, des lieux que les séries aiment mettre en scène et que l’on a tous hâte de retrouver … en espérant que l’afflux de clients et les contraintes de jauge ne nous obligent pas à faire comme les habitués du Pub MacLaren dans How I met Your Mother qui n'aiment pas beaucoup céder leur table et leurs canapés.