A l’heure du super-héros triomphant et des multiples adaptations de comics tels que "Watchmen", en ce week-end de Comic Con Paris, je vous invite à un voyage dans le temps télévisuel car les super-héros ont toujours pris une place importante sur le petit écran.

Regina King dans la série "Watchmen" de HBO © Regina King

De Superman à Watchmen, les comics ont toujours été adaptés en série à la télévision et même avant ça quand les séries n'étaient que radiophoniques. Superman est créé en papier en 1938, deux ans plus tard, il apparaît dans d'extraordinaires aventures à la radio avant de basculer de l'audio au visuel à la télévision en 1952.

Mais en réalité, les premiers super héros de la télévision n'avaient pas forcément la capacité de sauter par-dessus les buildings. The Lone Ranger est un des pionniers. Héros de l'Ouest accompagné comme Batman d'un Robin prénommé Tonto. The Lone Ranger, un héros à l'identité secrète et au visage masqué, chevauche une monture qui galope à la vitesse de la lumière. Mélange de western pour jeune public et de héros super. Ce super-héros de l’ouest était beaucoup plus facile à adapter sur le petit-écran que les super-héros qui sautent par-dessus les buildings.

La télévision adapte malgré tout des super-héros aux super-pouvoirs, mais les moyens technologiques de l’époque freinent un peu la qualité de ces projets car contrairement à la BD où le dessin peut tout se permettre ou la radio qui laisse l’auditeur libre de se créer ses propres images, la télé est contrainte.

Malin, le poste cathodique utilise quelques subterfuges et déplace un peu le sujet : Batman et Robin en version burlesque, Hulk en road-movie mélancolique ou encore Superman en comédie romantique dans Lois & Clark. Et puis la télé a aussi créé ses propres super-héros, c’était le cas de l’homme qui valait 3 milliards (de francs) chez nous et six millions de dollars (aux États-Unis).

Moralité : Pas toujours des super-héros comme on l'entend dans la BD américaine mais des héros supers ayant marqué un grand nombre de génération.