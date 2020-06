Rap, Country and Blues singers : Hugh Laurie, le 'Dr House', Lee Majors, 'L’Homme qui tombe à pic', la cheerleader de 'Heroes', Hayden Panettiere et John « Bo Duke » Schneider de 'Shérif fais-moi peur' ... Quand les stars de séries américaines se mettent à la musique !

Hugh Laurie (Dr House) chante aussi. Ici en concert à Milan © Getty / Francesco Prandoni\Archivio Francesco Prandoni\Mondadori

En France, dans la variété des années 80, Véronique Jannot tentait sa chance aux chansons après le succès de Pause-Café avec l’aide de Laurent Voulzy. Et aujourd’hui, dans le rap, c’est Hatik qui se révèle excellent comédien dans Validé, la série Hip-hop de Canal dans laquelle il donne aussi de la voix.

Une jolie vitrine pour mettre en avant autant son flow que son jeu

Un peu comme, il y a 30 ans, quand un jeune rappeur de Philadelphie voit sa vie bouleversée par une série !

Will Smith commençait à se faire un nom sur la scène rap et Hollywood le propulse dans une sitcom ! Quand dans un générique, le héros présente lui-même son personnage en chantant, ça marche toujours et pas que dans le Prince de Bel air.

Dans les années 80, le comédien qui endosse le costume de Colt Seavers, l'homme au Pick-Up qui tombe à pic au nom qui fleure bon la maison de disque, Lee Majors, se lançait lui aussi ce défi. Et ça donnait une complainte country d’un cascadeur inconnu … Une chanson dans laquelle il cite quelques noms de Hollywood, de Clint Eastwood à Raquel Welsh, en passant même par son épouse Farah Fawcett !

La Country et les séries c'est aussi une belle histoire d'amour comme dans Nashville, une sorte de Dallas musical dans l’univers de la Country Music. Dans cette série la cheerleader de la série Heroes - Hayden Panettiere qui a déjà enregistrée plusieurs titres - démontre tout son talent dans la peau et la voix de Juliette Barnes, une pop country girl qui a les dents longues au côté de l'ancienne Rayna James (Connie Britton). Mais au-delà c'est aussi des comédiens de séries qui se lancent tous seuls dans la musique comme le démocrate Kiefer Sutherland ou le républicain pro-Trump John Schneider.

Le premier parallèlement à 24 Heures Chrono monte son label et enregistre plusieurs albums dans les années 2010

Quelques décennies plus tôt, dans les années 80, c'était John "Bo Dukes" Schneider, star de la série Shérif fais moi peur de se lancer aussi dans la musique avec une bonne dizaine d'albums à son actif.

Dans un registre plus Blues, le respectable Hugh Laurie de Dr House troque canne et codéine pour une guitare ou un piano et un micro. Après avoir participé au Band From TV, un groupe caritatif musical composé de personnalités du monde des séries, il signe chez Warner Music et enregistre entre autres un album de reprise de standards, jazz et blues.