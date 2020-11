Cette année ce sera Noël à la maison, tour d'horizons en 4 épisodes de fête de famille en série et à domicile. Ce matin, rendez-vous avec les Pearson dans This Is Us.

This is Us © NBC Universal

Parce qu’il va falloir réinventer Noël, c’est le Président qui l’a dit, je vous propose de nous tourner vers la famille Pearson de This is us. Une série qui raconte, depuis 5 saisons, les joies et les malheurs d’une famille américaine des années 60 à nos jours. Et pour Jack, Rebecca et leurs trois enfants, la vie n’est pas toujours facile mais leur force : c’est la résilience. Et leur réinvention de Thanksgiving est un cas d’école …

Tout commence pour eux, comme pour l’Amérique, par une histoire de pèlerinage ! Nous sommes à la fin des années 80 et pour Thanksgiving, en plus de la préparation de la Dinde et de la sauce qui va avec, l’idée de se farcir, tous les ans, les parents très fatigants de sa femme, cela enthousiasme moyen, Jack Pearson.

Jack rêve d’un autre Thanksgiving et il n'est pas le seul, sa femme, Rebecca, ne supporte plus de se rendre par obligation chez ses parents et pour les trois enfants, Kate, Kevin et Randall, c’est un sacerdoce ! D’ailleurs, à 8 ou 9 ans, ils le disent clairement à leurs parents : Adultes, ils ne fêteront jamais Thanksgiving ! Pourquoi reproduire une fête qui les attriste !

Mais alors qu’est-ce qui pousse Randall, 30 ans plus tard, en 2016, à se lever, le cœur léger, un matin de Thanksgiving, sur la musique de Paul Simon ? Quel élan l’entraine à réveiller toute la maisonnée pour préparer la dinde ?

Parce que le destin des Pearson a changé un jour de Thanksgiving. Retour à la fin des années 80. La famille prend la route, une cassette de l’album Graceland de Paul Simon dans l’autoradio ! Mais voilà, à deux heures de l’arrivée, le pneu explose, la voiture dérape, se prend une barrière … malheureusement, c’est Thanksgiving et les Pearson ne peuvent pas compter sur une dépanneuse. Impossible donc de reprendre la route pour aller chez les grands parents, l’occasion rêvée de s’inventer par accident une autre fête de famille, dans un motel un peu miteux, en pleine forêt : le Pinewood Lodge !

Pour s’y rendre la famille doit parcourir plus de 5 km à pied. Mais une fois sur place, il n'y a rien à faire ! Dans la chambre, il n'y a pas d’antenne sur la télé, juste un magnétoscope et pour le repas, ils n'ont pas grand chose, juste quelques hotdogs froids et des crackers secs. Jack emprunte alors au patron du motel, un certain Rick, son vieux chapeau de Pèlerin et débarque dans la chambre dans la peau du Pèlerin Rick. Il propose de raconter un conte de Thanksgiving sur les pionniers du Mayflower, une VHS du film Police Academy - il n'y avait pas vraiment le choix à la réception du Motel - et réinvente la recette du hotdog avec les moyens du bord.

Et voilà comment naitra d’un accident une tradition familiale joyeuse. Désormais il n’y aura pas de Thanksgiving chez les Pearson sans un conte, une séance du film Police Academy 3, une marche en famille de 5 km et demi et... la chanson de "You can call me Al" de Paul Simon !

Et si la famille de This is us nous ressemble, la vie en série des Pearson ne s'arrêtera pas là, et lors d'une fête de Thanksgiving en 2016, lors d'un anniversaire en 2020 ou pour les épisodes de Noël, le bonheur des retrouvailles débouche souvent sur le dévoilement d’un nouveau non-dit ou d'un secret qui va relancer le mélodrame, le suspense et les tensions mais jamais gratuitement.

Car comme on le dit et on le vit chez les Pearson : « À toute chose, malheur est bon ! »

This is us, le grand succès de ces dernières années est diffusée depuis 2016 sur NBC aux États-Unis et en France, en exclusivité 24h après la diffusion américaine sur Canal , sur M6, gratuitement occasionnellement ainsi que sur Prime Video pour voir ou revoir les saisons 1 à 4 .

=> Retrouvez Benoît Lagane, tous les samedis dans Une Heure en Séries au côté de Xavier Leherpeur