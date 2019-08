L’été, vous avez du temps pour allumer la télé et profiter d’une rediffusion de "Top of the Lake" sur Arte pour remplacer le voyage en Nouvelle-Zélande que vous avez encore reporté ou tenter une rediff de "Camping Paradis" sur TF1... Mais voilà que cet été... Netflix aussi diffuse des séries.

Netflix : et si la célèbre plateforme n'avait rien inventé ?

Le grand géant Netflix ne ferait-il que reprendre les recettes de la bonne vieille télé à Papa ?