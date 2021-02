Notre cerveau est naturellement attiré par ce qu'on appelle "des cibles mouvantes", par tout ce qui est en mouvement. Surtout si ce mouvement est lent et constant, il capte notre attention et apaise nos émotions. Nous sommes alors prêts pour embarquer vers un état de conscience modifié. Explications.

Quelles sont les vertus des états contemplatifs ? © Getty / Irina Sirotova / EyeEm

Il semble que l'on puisse hypnotiser une poule en la prenant dans ses bras, si toutefois elle accepte, en lui mettant doucement la tête sous l'aile, en la berçant quelques instants. D'autres petits animaux domestiques peuvent également entrer dans un état de calme profond, évoquant trans, sommeil ou catalepsie si on les immobilise doucement et durablement au sol.

Qu'est-ce qu'un état contemplatif ?

Pour les humains, la tête sous l'aile, c'est compliqué. Mais ce qui marche bien, c'est de les asseoir face à un feu de cheminée ou face aux vagues de l'océan. Notre cerveau est naturellement attiré par ce qu'on appelle des cibles mouvantes, par tout ce qui est en mouvement. Ce mouvement, surtout s'il est lent et constant, capte notre attention et apaise nos émotions. Nous sommes alors prêts pour embarquer vers un état de conscience modifié, différent de l'éveil habituel. Cela peut être le sommeil, l'hypnose, la méditation.

Parmi tout ce qui peut induire ces modifications, nos états de conscience, il y a donc le mouvement des flammes ou des vagues, mais aussi celui de la respiration qu'il suffit alors de ressentir et de suivre tranquillement, ou bien le balancement d'une musique apaisante et répétitive.

Tous ces états mentaux sont précieux, le sommeil, bien sûr, mais aussi tout ce qu'on pourrait appeler lorsque nous sommes en veille, les états contemplatifs. On définit la contemplation comme le fonctionnement de notre conscience lorsqu'elle se contente d'être calmement présente au monde sans vouloir l'utiliser ou le juger.

Notre esprit est alors attentif et désintéressé, ne poursuivant aucun objectif, simplement heureux et curieux de se trouver là

Cet état contemplatif qui survient aussi spontanément dès qu'on ne fait rien, rien d'autre que respirer, ressentir, écouter les bruits de la vie, ont de nombreuses vertus : ils nous offrent de l'apaisement pour récupérer de nos rythmes de vie stressants, ils nous poussent vers l'écologie, car ils nous apprennent à admirer la nature en nous reliant à elle ; ils nous rendent plus heureux et créatifs en permettant le fonctionnement de zones spécifiques de notre cerveau qu'on appelle "le réseau par défaut".

Ces vertus contemplatives aujourd'hui menacées par les écrans notamment

Comme vous le savez, ces états contemplatifs sont aujourd'hui menacés de disparition du fait de la concurrence des écrans omniprésents tout autour de nous dans nos poches, dans nos mains. Les écrans sont eux aussi de très bons inducteur d'état hypnotique chez les humains. Ça va très vite, ça peut durer très longtemps et c'est très difficile d'en sortir pour revenir ensuite dans la vraie vie. Finalement, c'est peut-être mieux d'être une poule, c'est peut-être mieux d'être hypnotisé en se faisant prendre dans les bras et en se laissant bercer qu'en se faisant alpagué par une clique de puces électroniques.

En tout cas, lorsque nous utilisons la moindre seconde de temps libre pour nous jeter sur notre portable, que ce soit pour consommer des informations, des jeux ou des réseaux sociaux, nous empêchons notre cerveau de se tourner vers la contemplation et c'est très con. Ça aggrave notre stress, appauvrit notre sensibilité, ça nivelle notre personnalité.

Alors je lance un appel refaisant de nos écrans des outils et non des prothèses de notre esprit, redevenons libre, sensible et intelligent, offrant à nos cerveaux des moments de pure contemplation, des moments où on ne fait rien d'autre que s'arrêter, observer, ressentir, respirer. Vous allez voir plusieurs fois par jour, ça va tout changer.