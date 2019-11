Ah ! Ah ! J’aime vraiment beaucoup cet énoncé : journée mondiale pour la préservation de l’environnement en temps de guerre.Disons stop à la vente d’armes parce que c’est mal ! Parce que ça tue des gens ? Non c’est à cause de l’empreinte carbone quand on les expédie par avion !

J’imagine que le comité qui a voté l’énoncé de cette journée mondiale a beaucoup hésité entre celle-ci la journée mondiale contre les violeurs qui abîment les vêtements.

- Si tu touches encore une fois mon cul tonton je porte plainte et je raconte à tout le monde que t’es qu’un sale froisseur de jupe en lin !!!

- Non c’est faux ! J’ai toujours eu du respect pour le textile !