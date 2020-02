Le 5 février, c’était la journée mondiale du Nutella… Mais ça existe encore les gens qui bouffent cette merde ? Sérieusement ? Avec tout ce qu’on sait là-dessus ? Huile de Palme, déforestation, extermination d’Oran Outan et gros cul à la clef...

"Mais je tombe de mon siège ! C’est une expression, hein…

Et ma colère n’est pas prête de retomber parce que je découvre que ça n’est pas deux ou trois débiles qui achètent un pot de temps en temps par mégarde, non ! la France est le plus gros pays consommateur de Nutella au monde. Ça représente 25 % des ventes mondiales.

Mais je me vomi dans la bouche ! J’en peux plus de tous ces gros connards qui détruisent tout parce qu’ils sont égoïstes et bêtes !

Et celui qui me dira que c’est un combat de bobo que je suis en train de mener mais qu’il se recouvre entièrement d’essence et qu’il se crame une allumette à la gueule !

C’est des préoccupations de bobos que d’être indignée par la merde qu’on va laisser à nos gosses ?

C’est des préoccupations de bobos de prendre conscience de tout ce qu’on fout en l’air chaque seconde, humains, animaux, arbres, plantes, abeilles tout ça parce que « c’est trop bon le Nutella » ? Étouffe-toi avec ta foutue pâte à tartiner sale con !"...