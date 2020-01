Je suis un peu déçue d’avoir raté ça. Ça aurait été l’occasion de vous montrer mon cul. Mais attention, vous le montrer pour de bonnes raisons hein. Avec des arguments à l’appui.

Et puis peut être qu’après ça, on arrêterait de me dire quand on me croise : « Ah t’as vu c’est la fille qu’a montré ces seins à la radio » on dirait plutôt : « Ah t’as vu c’est la fille qui a montré son cul et ses seins à la radio » Mouais non… Je ne sais pas si c’est une bonne idée…

De toute façon, je ne vais pas relancer la question de : Pourquoi la nudité féminine n’est acceptée que si elle fait vendre du shampoing ou des yaourts alors qu’un mec qui fait l’hélicoptère avec sa bite c’est toujours un succès ? Non j’ai pas l’énergie.

Tout comme je n’ai plus non plus la patience de prévenir la prochaine personne qui utilisera l’expression « au jour d’aujourd’hui » en ma présence qu’elle va mourir parce je vais le tuer. Mise en garde valable également pour les gens qui disent « Je vais faire de l’essence » Je vais aussi tous vous buter !

Bref ! En ce lendemain de journée mondiale sans pantalon je me suis demandée si la vraie indécence n’était pas plus gênante, plus obscène quand il s’agissait des gens qui baissaient leur froc toute l’année.