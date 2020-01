Le 21 janvier, c’était la journée internationale des câlins et je n’ai pas pu observer d’actions particulièrement mignonnes, câlines ou tendres à cette occasion.

Je veux dire à part quelques frotteurs dans le métro j’ai constaté une absence totale de papouille dans les transports en commun, point de câlinou entre les automobilistes sur le périf, zéro bisou esquimau à la caisse de chez Franprix et pas une seule petite caresse non plus de la part du service de sécurité de Radio France quand j’ai passé le portique de l’entrée avec pourtant un air louche et en criant que j’avais des choses à cacher très bien cachées !!!

Non ! Rien, rien, rien ! J’ai l’impression que tout le monde se fout royalement de cette journée mondiale du câlin à part Jackie et Michelle qui eux évidemment fêtent ça toute l’année.