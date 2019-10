Je suis avec toi Ostende bonsoir qui répétait, qui répétait. Je le prends pas mal, des fois l’alcool ça court-circuite les esprits, on chope la digue et on se rapproche de ses bars, il se décale un peut me regarde en biais, par en dessous, il a l’œil qui rigole et c’est là qu’il me sort...