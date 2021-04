Djubaka se penche sur le cas du sieur Nick Whaterhouse. Ce type, il est toujours sapé comme un premier de la classe avec des binocles assumé sur le pif. Il y a peu de rocker avec des binocles. Lui, il fait dans le sérieux.

Nick Waterhouse © Getty

Tellement sérieux que je lui confierai les clés de ma bagnole si j'en avais une, donc, c'est vous dire.

Nick Waterhouse fait depuis dix ans un parcours et est capable de survoler les musiques américaines des années 50 et 60, sans pour autant tomber dans le fétichisme. Et c'est important parce que dans le jeu de 7 familles de la musique, le fétichiste, c'est une personne à double tranchant. D'abord, il se passionne, ne vit que pour une époque, un style et un label. Il devient une somme d'informations, un Wikipédia sur pattes et il finit par ressembler finalement à des universitaires qui en ont plein le citron, mais qui trouve que tout ce qui dépasse de leur champ d'action est moche et sans intérêt.

C'est un peu comme en matière d'érotisme. Vous avez le fétichiste des bas haute couture qui aura du mal à virer sa cuti vers un bas résille, qui la ramène pas trop, qui n'est pas répertorié à l'argus et qui pourtant est de la bonne époque et de fait des gambettes de choc. On construit sa prison comme on veut.

Côté musique, ce genre de fonctionnement peut devenir pénible et Nick Waterhouse fait dans l'ouverture d'esprit. Il va prendre tout ce qui l'intéresse sur deux décennies, c'est à dire le style, les arrangements, le son. Il vise large et recherche systématiquement l'élégance. Il tient cet état d'esprit d'un boulot de jeunesse. Il s'est retrouvé à 20 piges chez un type qui vendait que du vinyle collector, du vinyle pour geek et au lieu de mal tourner, il a fait sa culture, passant d'un disque à un autre sans œillères, cherchant vraiment dans chaque sillon la grammaire de ce qui allait se construire.

La suite à écouter...