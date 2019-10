Issam Hajali est surtout connu pour être le chanteur et compositeur du groupe libanais Ferkat Al Ard.

Alors qu'ils ont enregistré 3 albums, seul leur classique "Oghneya" a vu le jour en vinyle et est très recherché sur la scène des collectionneurs de disques libanais.

Avant la formation du groupe, il a enregistré ce premier album à Paris en 1977. Cet album rare fusionne jazz et folk avec des influences arabes et iraniennes pour une beauté unique. Il n’a été mis en vente qu’à 75 exemplaires. Il est maintenant officiellement autorisé et réédité par Habibi Funk Records, de Berlin.