JP Bimeni, chanteur anglais de soul originaire du Burundi

Il s'appelle JP Bimeni et ce garçon aurait eu sa place dans le charts il y a 50 ans.

Il est britannique mais originaire du Burundi et c'est un descendant de la famille royale du Burundi qui a quitté son pays à l'âge de 15 ans, après avoir échappé à trois tentative d'assassinat. Une à l'école ou il voit mourir ses camarades, la seconde en échappant à un milicien qui le poursuivait à moto et qui a réussi quand même à lui mettre deux balles dans la peau et la troisième digne d'un dossier de M. X. Alors qu'il est à l'hôpital suite à cet attentat, les médecins qui s'occupent de lui tentent de l'empoisonner plutôt que de le guérir.

Il fuit alors son pays pour le Kenya. Devient réfugié politique et s'exile au Pays de Galles.

C'est là que pour la première fois il découvre la soul music....

JP Bimeni & The Black Belts