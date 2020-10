Djubaka nous fait découvir le thérémine, l’un des plus anciens instruments de musique électronique, inventé en 1920 par le Russe Lev Sergueïevitch Termen, connu aujourd’hui sous le nom de Léon Theremine.

Le thérémine est un instrument électronique très audacieux : on y joue sans le toucher. Il est contrôlé uniquement par les gestes des mains.

Cet instrument est fait seulement d'un petit boîtier et de deux antennes. L'antenne du côté droit se dresse verticalement vers le haut, celle du côté gauche est courbée et forme une boucle. Quand il est branché, si tu rapproches ta main de l'antenne droite, le son devient de plus en plus aigu, si tu éloignes ta main, il devient plus grave.