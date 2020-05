Fred se sent très énervé en ce moment et il nous explique pourquoi

S'il y a bien un 1er mai où j’ai eu envie de gueuler, c’est celui-ci !

Je suis vénère en ce moment ! Un truc de fou ! Tout m’énerve !

Je me lève, je suis énervé ! Je me couche, je suis énervé ! Entre les deux je suis chiant...

J’ai l’impression d’être Alain Finkielkraut coincé dans un BLABLACAR avec un chauffeur qui écoute France Inter en bouffant des œufs durs !

Les masques... C’est pas ridicule ça les masques !?

Les masques vont être obligatoires dans les transports en communs !

Il y a un an, on faisait chier les musulmanes pour savoir si elles avaient le droit d’avoir un masque sur le visage, dans un mois, on va se prendre une prune si on en n’a pas ! Mais on leur doit des excuses à ces femmes là, elles étaient en avance sur leur temps !

Le président il a dit qu’on aurait tous des masques au mois de juin... C’est bien ça... Sur le Titanic, Emmanuel Macron, il aurait dit à tout le monde : « Ne vous inquiétez pas ! Des canots de sauvetage nous attendent à New York ! Et ils seront vendus 5 euros ! »

Non mais franchement, on a l’air con...

On est la 6ème puissance mondiale, et j’ai vu des couturières faire des tutos sur Internet pour fabriquer des masques dans des slips !! On en est là !

Ça devait arriver, à force de dire de la merde, on se retrouve avec des slips sur la bouche !

Et puis alors quand je dis que tout m’énerve, tout m’énerve !

Un Louis de Funes à la télé… et bah ça m’énerve… « Putain, y a pas aut’ chose franchement ! Ok on peut pas sortir de chez nous mais on a le droit de sortir des années 70 ! »

Les conseils culturels pour occuper ses enfants en confinement ! Ca m’énerve aussi…

Vous pensez qu’on me les a livrés hier ? Excusez- moi, mais j’ai juste genre 10 ans d’expérience hein… Et puis ça arrive comme ça pour filer des conseils, mais ils étaient où y a 2 mois pour l’anniversaire du grand hein ?!

Je suis devenu la pire version de moi-même ! Jean Pierre Bacri, c’est un animateur de centre aéré à côté de moi ! Je veux m’embrouiller avec la terre entière !

L’autre fois, j’écoutais un humoriste sur cette antenne… J’étais chez moi, en slip… J’étais là : « Mais ferme ta gueule ! » Avant de me rendre compte que c’était une rediffusion d’une de mes chroniques !

J’ai vu des gens danser sur du Dalida, pépouze dans le 18ème et quand on leur demande pourquoi, ils te disent « il fallait montrer au virus qu’il n’aura pas notre liberté de circuler ! »

Les parisiens, il y a une agression dans le métro, ils baissent les yeux, là ils font les chauds face à un virus ! Franchement...

Le gouvernement… Mon dieu le gouvernement ! Si je devais verser un euro à l’État à chaque fois que j’insulte un membre du gouvernement en ce moment, mais ils pourraient nous filer des masques en or et des respirateurs 5G !

Edouard Philippe, le premier ministre... Lui il ne se cache même plus ! Il fait des conférences de presse de 2 heures que tu peux résumer en un bruit : prout !

Les restaurants, les intermittents du spectacle ? Prout ! Moi pendant des années, j’avais peur qu’ils suppriment le statut des intermittents du spectacle, et ben ils ont fait mieux, ils ont supprimé le spectacle !

Alors j’ai un ami qui m’a dit, c’est normal Frederick, tu sors d’un deuil, ta femme et toi, vous avez perdu votre bébé… Et la colère est un des stades de ce deuil !

Sauf qu’à mon avis, ils ont confiné le stade où j’étais et je suis toujours coincé dedans !

Moi j’étais sur l’autoroute de la tristesse, j’ai vu une bretelle pour la colère, je suis sorti et maintenant mon GPS m’a tout paumé ! Du coup je passe mes journées à gueuler !

Donc désolé, ma colère est de sortie, mais rassurez vous, elle a son attestation et si vous la rencontrez, elle vous dira comme plein de français qui viennent de perdre quelqu’un : il fallait que ça sorte !

Bon allez, bon premier mai à toutes et à tous !