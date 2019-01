À 6h55, j’étais dans le 5/7, à 8h55 je suis dans le 7/9…Quelle ascension fulgurante!

À cette vitesse, logiquement dans 4 heures je présente le 13 heures, à 18 heures je suis débauché par Europe1 et demain je suis au chômage!

À propos de chômage, une très bonne nouvelle pour le peuple français, Emmanuel Macron le président qui comble les déficits publics en économisant des chaises, l’a annoncé durant ses vœux: Ça y est, c’est la fin du capitalisme ultra libéral et financier!

Est ce que quelqu’un peut dire à Dominique Seux que ce n’est pas la peine de revenir …La France est officiellement devenu un pays communiste.

Et le président, pour le prouver… Afin de mettre un point final à l’appétit vorace des actionnaires a décidé de lancer une première mesure forte:

Créer de nouvelles sanctions pour les demandeurs d’emploi…

Ah ça le grand capital, il ne l’a pas vu venir! C’est pas Besancenot et Poutou qui l’aurait combattu de cette manière!

À partir du 1er janvier, si le Pôle emploi estime que les recherches d’un chômeurs sont insuffisantes, les allocations seront supprimées, là où elles n’étaient que suspendues jusqu’à maintenant.

Oui alors je sais ce que vous allez me dire Ali avec le ton indigné si caractéristique des sociaux démocrates donneurs de leçon, qui pullulent sur cette antenne…

Mais enfin Frederick, lutter contre l’ultra libéralisme en stigmatisant les chômeurs, c’est un peu comme se dire féministe tout en demandant aux femmes victimes de viol: Pourquoi qu’elles l’ont mis la jupe?!

Ce à quoi je vous rétorquerais, avec le pragmatisme d’un lecteur du Figaro avec les dents du fond qui baignent devant tant de naïveté: « Mais enfin Ali?! on ne va tout de même pas payer les gens à rien foutre?! »

C’est vrai, on ne peut pas payer les gens à rien foutre…Tout le monde en convient! À moins que les gens soient Frédéric Beigbeider et que « On » soit France Inter…Mais sinon non, on ne peut pas payer les gens à rien foutre!

C’est ce que je dis souvent aux 2 chômeurs qui vivent chez moi, respectivement âgés de 9 et 5 ans, quand ils ont l’outrecuidance de me demander un repas sous le prétexte fallacieux que je suis leur père…

Alors histoire de ne pas rester sur la surface d’un débat qui je le sais, peut être clivant, je suis allé consulter les statistiques des chômeurs indemnisés qui auraient prétendument la vie d’Arielle Dombasles…

8% des chômeurs indemnisés !

Ce qui signifie donc que 92% des chômeurs indemnisés recherchent du travail! Dès lors une seule question se pose, pourquoi faire perdurer le mythe du chômeur fraudeur quand les chiffres disent le contraire!?

Le gouvernement surferait il sur les préjugés tel Patrick Swayze l’écume des vagues dans Point break?

De plus un autre décret obligera désormais les chômeurs a ne pas refuser plus de 2 fois des offres d’emploi dites « raisonnables »!

Qu’est ce qu’une offre d’emploi raisonnable? Livreur Deliveroo? Parce que livrer des repas chauds en moins de 20 minutes par 5 degré sur un vélo qui va devoir passer par la place de l’étoile! Pour un salaire moins élevé que le SMIC Si ça c’est raisonnable, à ce moment faire du covoiturage avec Benoit Magimel, ça aussi c’est raisonnable!

En fait ce qui est raisonnable, c’est d’accepter de toujours travailler pour moins! Traverser la rue et devenir serveur même si on a une formation d’horticulteur…C’est ça être raisonnable! Il restera à espérer que son banquier à qui on doit rembourser les traites de son loyer ou de sa voiture, lui aussi se montre raisonnable!

Décidément L’ultra libéralisme avec des ennemis comme Emmanuel Macron, et bien je me dis qu’il a pas vraiment besoin d’amis!