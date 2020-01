Frédérick Sigrist attend un troisième enfant, et ça en surprend plus d'un...

Vous savez quoi ? Je vais être papa ! Oui je sais, pour la troisième fois ! Mes gosses, c’est comme les Star Wars sur grand écran, ça a perdu son caractère exceptionnel ! Et d’ailleurs pour ce troisième enfant, c’est vraiment comme pour les Star Wars ! Les gens disent: « Il aurait dû s’arrêter au deuxième! »

Oui parce qu’autant pour le premier, les gens sont vraiment contents autant pour le troisième ils font même plus semblant ! Je sais pas si c’est parce que les deux premiers les ont pas convaincus...

En tout cas, c’est ce qu’on leur a dit ma femme et moi : « Quand vous n’étiez pas là, les gens étaient très contents qu’on se reproduise...vu que nous on a pas changé, ça doit forcément venir de vous! »

Pour le premier les gens à qui on l’annonçait disait « Bravo! », pour celui ci, ils disent « Quoi?! » Moi je savais pas mais dans ce pays, c’est un non dit, mais il y a un quota d’enfants par foyer à ne pas dépasser et je viens de le franchir !

Les gosses c’est comme les verres de vin au dessus de 2, en France, tu sens que c’est mal vu ! Faudrait faire une campagne de prévention comme pour l’alcool... Au dessus de 2 verres, faites appel à Sam, c’est celui qui boit pas... Au dessus de 2 gosses, faites appel à Sam, c’est celui qui baise pas...

Attention, je suis pas en train de dire qu’il faut que les gens prennent un RTT pour célébrer le fait qu’à 40 balais, je ne sache toujours pas utiliser une capote ! Mais au moins, ne dites rien ! En annonçant ça à un pote, il m’a quand même dit : « Ah vous les antillais, quand même, quel tempérament! »

Je lui ai dit: « Stéphane, qu’est ce qui te prend ? On a grandi ensemble ?! À Nancy ! Je parle même pas créole ! Qu’est ce que tu me parles des Antilles ?! Xavier Dupond de Ligonnes, il a aimé à sa façon ses 4 enfants et jusqu’à preuve du contraire, il a pas grandi à Fort de France ! »

Après je comprends que ça surprenne qu’à 42 ans, je me retrouve avec 3 enfants alors qu’à 20 ans, j’en voulais pas... Un jour faudra vraiment que je me pose des questions sur ma force de conviction... « JE VOTERAIS JAMAIS À DROITE! »

Un jour, je vais me retrouver sur une affiche à côté de Marion Maréchal, ça va me faire tout drôle... Et puis en plus, maintenant, il y a les collapsollogues ! Celles et ceux qui sont convaincus que l’humanité est en bout de course... Tu leur dis que t’attends un enfant ! Pour eux, c’est comme si il te voyait dégazer un pétrolier dans la baie de Quiberon !

- "C’est complètement irresponsable... quand on connaît le bilan carbone d’un être humain ! Moi je comprends pas... Mais attention Frederick, je dis pas ça pour toi !

- Ah bah pour qui tu le dis alors parce que là, il n’y a que moi...C’est quoi le projet, si j’avais été stérile, tu m’aurais dit : YES !!! Lâche rien mec ! Total respect !"

« Un enfant, c’est l’équivalent de 10 SUV! » C’est complètement con de comparer un enfant à un 4*4! Va essayer de faire monter 5 personnes dans un enfant...c’est pas possible ! Sauf dans un livre de Gabriel Matznef bien sûr...

