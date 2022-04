"Sonic 2" vient de sortir au cinéma, avec ce film, c’est un tas de souvenirs d’une autre époque du jeu vidéo qui revient dans la tète de Frédérick Sigrist.

Un des grands avantages à avoir des enfants est de pouvoir aller voir des films pour mômes sans se faire regarder bizarrement !

J’adore les films pour enfants, mais je dois avouer que quand tu tu es le seul quadragénaire dans une salle remplie de bambins un mercredi matin, les accompagnateurs te regardent toujours avec l’air de se demander : « Il est venu pour le film ou pour les gosses ? »

Donc mercredi dernier, j’étais aux anges parce qu’on est allé voir Sonic 2 avec toute la famille !

- C’est vos enfants qui voulaient y aller ?

- Non, c’était moi !!! Eux voulaient voir Le monde d’hier avec Denis Podalydès et Léa Drucker! Mon fils il était là : « Non mais papa, c’est un triller politique d’une brûlante actualité !! Ça remet en question le pouvoir de l’information et celui du politique… » Il était d’un sérieux, on aurait dit Clement Petreaut !

- Il a quel âge ?

- 12 ans, pourquoi ? Bref, j’ai argumenté intelligemment. J’ai dit: « De toutes les façons, c’est moi qui paye ! » Et on est allé voir Sonic 2 parce que vous savez quoi Mathilde : J’adore Sonic !

Souvenez vous !

Sonic, c’est la mascotte de la compagnie de jeu vidéo Sega !

Un hérisson bleu supersonique !

Ce qui est assez surprenant pour un hérisson… car en général les hérissons ont su génétiquement s’adapter à l’apparition de la voiture en devenant tout plat.

Vous imaginez pas les heures et les heures que j’ai pu passer sur ma console Megadrive… Enfin si vous imaginez vu que je vous en parle tout le temps!

Sonic sur console megadrive, Sonic sur mega cd, sur ma Saturn, puis ma dreamcast… à essayer d’éviter les pièges de ces jeux de plate forme où la vitesse de Sonic a toujours été son principal adversaire !

Dans les jeux vidéos Sonic, vous passez autant de temps à essayer d’arrêter le Docteur Robotnik, le méchant du jeu, que vous n’allez passer de temps à essayer d’arrêter Sonic parce qu’il va trop vite !

Je vous parle d’une époque où les jeux vidéos, c’était pas encore cette industrie qui génère plus d’argent que le cinéma!

À l’époque, la guerre des consoles, c’était uniquement Nintendo, Sega !

PSG/OM, pain au chocolat/chocolatine, Will Smith/Chris Rock, Anthony Bellanger/le silence !

Là où Super Mario, la mascotte de la compagnie concurrente Nintendo, a toujours été une sorte d’éloge de la normalité! Un petit plombier bedonnant avec sa salopette…

Mario tu peux le croiser à un meeting de Force ouvrière, t’es pas surpris ! C’est Monsieur tout le monde !

Pour avoir des super pouvoirs, il est obligé de manger des fleurs de feu, des petites plumes ou des étoiles filantes…

Sans ça, il est d’une banalité affligeante !

Tandis que Sonic, lui a toujours été le petit prodige, plus rugueux, plus doué au départ! La mascotte des joueurs qui se pensaient mature dans les années 90 !

Pourtant si on compare aujourd’hui…

Mario lui est toujours dans une forme olympique!

Avec sa moustache à la Freddy Mercury et son petit bidon de daron. Il a plus que jamais un capital séduction énorme.

Tandis que Sonic… Bah Sonic, il picole, en racontant à tout le monde qu’un jour il a été connu ou il fait Danse avec les stars… Ce qui revient au même !

Comme quoi le lièvre et la tortue ou Sonic et Mario, c’est toujours la même histoire !

- C’est bien beau tout ça mais vous ne nous avez toujours pas parlé du film!

- Je n’en n’ai pas parlé parce que c’est une expérience indissociable du jeu! Si comme moi, vous étiez fan de Sonic, le film va vous caresser dans le sens du poil! De l’introduction de Knuckles, le rival de Sonic, doublé par Idris Elba, qui a décidément l’agent de cinéma le plus étrange du monde! À celle de Tails, l’ami de Sonic, le renard à 2 queues qui s’en sert comme d’un hélicoptère…j’ai pas besoin de faire la vanne, elle est déjà dans votre tête!

Tout est fait pour rendre hommage de bien belle manière à l’univers de la mascotte de Sega !

Si par contre vous aimez le cinéma, les scénarios adultes et les performances d’acteur nuancées… Ecoutez mon fils et allez voir Le monde d’hier avec Lea Drucker !