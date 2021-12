Ghostbusters Afterlife, SOS FANTÔMES L'HÉRITAGE en VF, est sorti cette semaine. Frédérick Sigrist vous dit ce qu'il en a pensé.

-Ce matin Frederick, vous voulez nous parler de fantômes!

-Oui Mathilde, comme tout le monde en France j’ai envie de dire!

Cette semaine, entre la tetrachiée de politiciens et d’éditorialistes qui ont fait parler Josephine Baker!

Eric Zemmour qui a fait parler le général De Gaulle, Brassens et Barbara!

Je me sens comme le gamin du film Sixième sens Mathilde: « Je vois des gens qui sont morts! »

T’allumes la télé en 2021, c’est le cimetière du Père Lachaise!

C’est plus de la politique, c’est du spiritisme!

Le Petit Robert a fait entrer le pronom iel dans l’édition de cette année, je propose qu’en échange, on fasse sortir demain, avenir, futur…c’est clairement des mots dont on a strictement plus besoin!

No future comme les Sex Pistols…mais sans le sex!

Si je puis me permettre, si on passe son temps à regarder derrière soi, faut pas s’étonner d’aller droit dans le mur!

Bim! 1/0 pour la philo! Ça c’est pour toi Luc Ferry!

8 sur 20 au bac de philo quand même…ça se sent hein…

Et donc tant qu’à boire au calice de la nostalgie jusque’à la lie, cette semaine, je suis donc allé voir au cinéma le nouvel SOS Fantômes: Ghostbusters Afterlife!

Thème Ray Parker: https://www\.youtube\.com/watch?v=Fe93CLbHjxQ

Ghostbuster Afterlife rebaptisé en France SOS Fantômes l’héritage!

Cherchez pas, c’est culturel!

Aux Etats-Unis quand une personne décède, ils se posent la question de la vie après la mort, en France, ce qui nous intéresse, c’est les droits de succession!

Vous vous souvenez bien évidemment de SOS FANTOMES, ce film culte d’Ivan Reitman sorti en 1984 avec Bill Murray, Dan Ackroyd, le regretté Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Rick Moranis!

Ces scientifiques new yorkais farfelus qui auraient fait passer les frères Bogdanov pour des modèles de rigueur scientifique, qui après avoir découvert l’existence de fantômes et d’une vie après la mort, ont décidé de faire ce que tout américain des années 80 auraient fait: Monter une entreprise de chasseurs de fantômes et se faire de la thune avec!

Parce que c’est bien là le coup de génie de ce film, mettre des humoristes de talent, qui ont fait leurs armes au Saturday night live, dans un authentique film fantastique mâtiné d’horreur.

Car si vous retirez les chasseurs de fantômes, Ghostbusters, c’est un film d’horreur très premier degré!

Possession démoniaque, chien de l’enfer, Dieu sumérien qui cherche à détruire l’humanité!

C’est l’humour permanent du casting, Bill Murray en tête, et le coté désabusé de ces grands enfants, qui emmènent le film totalement ailleurs!

Même le cultissime bibendum chamallow qui ravage New York, n’est pas la forme originelle de Gozer, le dieu destructeur, mais une émanation de l’inconscient de Ray, un des chasseurs de fantômes!

Comme si les comiques étaient capables de transcender l’ADN d’un film!

En même temps, mettez Mister Bean dans l’Exorciste, ça fera sûrement beaucoup moins peur.

Ce que Ghostbusters nous disait en 84, c’est qu’au fond rien ne pourra jamais traumatiser un new yorkais! Et c’est d’ailleurs un trait de cette ville que l’on retrouve dans les Spider-Man de Sam Raimi! Invasion de fantômes, Aliens ou super Villains, rien n’empêchera les taxis de circuler ou les marchands à la sauvette de vendre des hot dogs à Central Park!

New York c’est l’incarnation de la résilience en urbanisme!

-Mais pourquoi vous insistez autant sur New York Frederick?

-Mais parce qu’il n’y a pas New York dans ce nouvel opus Mathilde!

Ils ont oublié un, si ce n’est le personnage principal!

New York!

Cette ville qui a joué un rôle décisif dans le succès du film de 1984! Là tout se passe dans une petite ville perdue des Etats-Unis, au milieu des champs de blé!

Je m’attendais à voir débarquer Karine Le Marchand en train d’essayer de trouver un mec à Marine Le Pen!

Franchement, des fantômes là où il n’y a personne, ça sert à rien!

Et en plus, on n’a plus affaire à des scientifiques cyniques, marginaux ou libidineux, qui boivent des lampées de whisky après avoir électrocuté des étudiants!

Là on a affaire à des gamins!

Des enfants!

C’est la suite de SOS Fantômes, pas des Goonies ou des films de Spielberg des années 80! Rencontre du 3ème type, les gremlins, on retrouve tout ça dans ce film!

-Mais ce sont d’excellents films pourtant…

Oui Mathilde, bien sûr sauf que c’est pas le même délire.

À Noel moi je cherche pas des oeufs dans le jardin enfin!

C’est un autre type de film des années 80!

Là j’ai vu dans ce film une pointe de cynisme trempé dans un gros bol de nostalgie!

Un film de fantômes hanté par le film originel qu’il cite quasiment à chaque plan…mais en moins bien!

Faut le faire!

Le premier ghostbuster était un film de jouisseur, le dernier est un film de boomers!

Il y a quelques années, Hollywood avait déjà tenté de relancer la franchise en confiant les rôles principaux à de grandes humoristes américaines! On avait injustement critiqué ces actrices.

Aujourd’hui ce sont des enfants et le casting originel…mais c’est pas beaucoup mieux!

Hollywood a voulu capturer l’esprit du Ghostbuster de 1984, peut être qu’il serait temps de lui redonner sa liberté