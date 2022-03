Qui dit nouveau "Batman", dit un nouveau cri d'amour de Frédérick Sigrist !

Robert Pattinson dans le "Batman" de Matt Reeves © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Vous savez, moi qui parle des super héros, c’est comme la candidature d’Emmanuel Macron. La question c’est pas de savoir SI je vais le faire, mais QUAND je vais le faire !

J’ai donc vu "The" Batman de Matt Reeves !

Après

le Batman pop art des années 1960,

après le Batman gothique de Tim Burton,

le Batman disco queer de Joel Schumacher,

le Batman James Bond post 11-Septembre de Christopher Nolan,

et le Batman "je soulève du 120 kilos au développé-couché" de Zack Snyder,

... on a droit au Batman "ceinture noire de dépression" de Matt Reeves !

Il y a sûrement un actionnaire chez Warner qui a dû faire un pacte avec le diable : s'il ne produit pas un nouveau Batman tous les 5 ans, il meurt !

Batman c’est plus un rôle, c’est un mandat !

À Hollywood, si à 50 ans, t’as pas réalisé un Batman, t’as raté ta vie !

Que penser de cette nouvelle version ?

Et bien j’ai envie de dire

"Enfin, je n’y croyais plus, un film sur Batman !"

Ce que je veux dire c’est que jusqu’à maintenant, on a toujours eu droit à des films faits dans l’UNIVERS de Batman, mais où ce dernier finissait toujours, je ne sais comment, par devenir un second rôle dans son propre film… Quand il ne se faisait pas voler la vedette soit par ses ennemis dans ceux de Burton, soit par le côté Bruce Wayne dans la trilogie de Nolan ou d’autres super héros dans ceux de Snyder...

Là dans le film de Matt Reeves, dès le début, on est dans la tête de Batman !

Spoiler : prenez une lampe torche, il fait tout noir ! Le gars n'est pas d’une gaité folle… Bruce Wayne, il vit dans une chanson de Damien Saez !

Et Gotham City, c’est pareil ! Dans ce film, c’est une ville de l’est de la France, tenue par les Balkany, après six mois de grève des éboueurs et alimentée par une centrale nucléaire russe !

Non seulement il fait tout noir mais il pleut tout le temps ! Dans cette version, ça fait deux ans que Batman est en activité, qu’il travaille avec le commissaire Gordon, et qu’il est devenu littéralement une sorte de croque-mitaine pour criminel !

Dans ce Batman, tu comprends pourquoi les criminels ont une grosse remise en question quand ils voient le bat signal dans le ciel de Gotham !

Ce Batman ne tue pas ! Par contre, il y a des voyous, ils vont clairement arrêter les aliments solides et les voyelles pour longtemps.

Dans cette version, Robert Pattinson joue un Batman qui peine littéralement à être Bruce Wayne… Pour être honnête, dans la logique de ce film, il faut à peine 15 secondes pour griller que Bruce Wayne est Batman, tant il porte son "seum" en bandoulière... Mais c’est voulu!

Matt Reeves joue avec l’image de Robert Pattinson ! Edward le, vampire de Twilight, pour faire de lui une créature de la nuit bien plus torturée que dans la saga qui a lancé ce très très bon acteur.

Ce Batman sait faire peur, il doit apprendre à susciter d’autres émotions !

"Un film qui s’éloigne des adaptations de comic books"

Alors bien sûr, j’ai lu plein de choses sur ce Batman. "Un film noir !" "Un polar qui évoque Seven et David Fincher !" "Un film qui s’éloigne des adaptations de comic books"… Tout ça pour valoriser le travail de Matt Reeves et le cinéma comme un média prétendument plus mature...

Mais tout ça, c’est dans le comic book !

Une ambiance de film de détective dans une ville corrompue et poisseuse : c’est dans le comic book !

Le pingouin et sa discothèque, le Iceberg Lounge : c’est dans le comic book !

Selina Kyle, Catwoman, femme bafouée qui dénonce patriarcat et inégalités sociales, divinement interprétée par Zoé Kravitz : c’est dans le comic book !

Le Riddler et ses énigmes tordues laissées sur le lieu du crime : c’est dans le comic book!

Même le jeu vidéo "Batman Arkham" et d’anciennes sagas de Batman en BD sont convoqués dans ce film.

Matt Reeves n’a pas regardé l’univers d’origine de Batman, la BD, avec la condescendance que certains précédents réalisateurs ont nourri vis à vis du genre.

Il l’a au contraire totalement embrassé et y a seulement amené son grand sens du cadre et de la mise en scène !

Alors par contre, des fois, c’est un chouia long… 3h

Ma vessie dès fois, elle me disait : "Tu me raconteras la fin hein !"

C'est le meilleur Batman ?

Mais non, pourquoi toujours vouloir faire des classements… C’est d’une immaturité… J’invite juste les gens à aller voir un très bon film.

Et puis de toutes façons, tout le monde sait que le meilleur Batman, c’est le dessin animé "Batman et le fantôme masqué" de Bruce Timm, voyons.