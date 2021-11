Frédérick Sigrist a vu "Eternals", l'adaptation Marvel Studio de l'œuvre mythique de Jack Kirby par la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao.

Richard Madden interprète Ikaris dans "Les Eternels" © Walt Disney Germany

Je n'aimerais pas être à la place de Chloé Zhao… Pourtant elle vient de recevoir l’Oscar du meilleur film pour "Nomadland"…

Oui mais j’ai envie de vous dire : c’est très facile d’avoir un Oscar en 2021 ! Il suffit de prendre un thème laissé à l’abandon par les gouvernements du monde entier : les travailleurs pauvres, les violences faites aux femmes, le réchauffement climatique, les migrants ou les personnes en situation de handicap… Parce que la Gauche, elle passe son temps à se faire des films, c’est pour ça qu’elle gagne jamais les élections !

Vous allez chercher Tom Hanks aux Etats-Unis, Vincent Lindon en France…

Vous montrez une réalité très triste, au milieu vous filmez en accéléré un ficus en train de pousser à la Terrence Malick, et zou vous l’avez votre Oscar… C’est pas compliqué !

Par contre réaliser un film Marvel Studio comme Chloé Zhao vient de le faire avec "Les Eternels", ça c’est compliqué !

Avec Salma Hayek, Don Lee, Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Lia McHugh, Lauren Ridloff / Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

L’intrigue des films Marvel, c’est pas non plus d’une complexité folle ?…

Ça, c’était surtout vrai il y a dix ans!

Il y a dix ans, réaliser un film Marvel, c’était comme trouver du travail pendant les 30 glorieuses : c’était simple ! Il y a dix ans, tu pouvais te contenter de mettre Elon Musk en train de construire une armure dans la grotte de Chauvet et appeler ça "Iron Man", bim, c’était un succès !

Mais dix ans plus tard, on a fini avec Thanos, un géant violet avec un menton en forme de poivron qui a fait disparaitre la moitié de l’univers d’un claquement de doigts.

Bon bah quand t’as fait disparaître la moitié de l’univers dans un film, c’est difficile ensuite de faire rêver les spectateurs avec le Faucon qui se bat avec un Captain America facho dans un entrepôt Amazon…

C’est là qu’arrive Chloé Zhao et "Les Eternels"

Qui sont les Eternels?

"Les Eternels", c’est une invention que l’on doit à Jack Kirby en 1976. Un dessinateur de génie avec une imagination de folie ! On lui doit notamment Captain America, Galactus, le Surfeur d’argent, Black Panther… En terme d’imaginaire, l’Iliade et l’Odyssée, pour Jack Kirby, c’est ce qu’il appelle un week-end pépère !

Et les Eternels, fasciné qu’il était par "2001 l’odyssée de l’espace" et par le livre "Le Chariot des dieux" d’Erich Von Daniken, c’est tout simplement sa version de la naissance de la vie et de l’univers dans le monde Marvel !

L’évangile selon Jack Kirby, rien que ça !

Au commencement, il y a les Célestes, des entités cosmiques extraterrestres plus grandes que des planètes qui se sont livrés à des expériences génétiques sur des singes, ce qui a donné trois espèces :

les déviants,

les humains

et les Eternels

C’est la même différence que pour les forfaits téléphoniques : les Eternels, c’est internet illimité avec la fibre, la box, tout compris… Tandis que les Déviants, c’est un forfait 2h chez Free sur un vieux téléphone à clapet !

Selon Jack Kirby, ces Eternels seraient à l’origine des grands mythes de l’humanité

L’éternelle Sersi serait à l’origine de l’histoire de Circé la magicienne, Makkari aurait inspiré le mythe de Mercury (Mercure en français), etc.

Jack Kirby, avec une démesure que seule la bande dessinée rend possible, a créé une mythologie de science fiction qui englobe Darwin, les trois grandes religions et tous les mythes païens !

Chloé Zhao arrive-t-elle à raconter tout cela en 2h ?

La réponse est bien évidemment non ! Mais attention, Chloé Zhao ne démérite pas.Elle essaie de réaliser un exercice impossible avec un certain talent ! Il y a de très beaux décors naturel, la photographie est de toute beauté, le casting affiche une diversité qui fait du bien, tant en terme de couleur de peau, qu’identité sexuelle ! Mais bon…

Le cinéma a beau se mettre sur la pointe des pieds, il n’arrivera jamais à la hauteur de l’imagination décomplexée de Jack Kirby !

Et ça n’a rien à voir avec le talent de Chloé Zhao, ni même avec une méthode de production de blockbusters à la chaine… mais juste avec ce constat basique que beaucoup de producteurs et de spectateurs peinent à comprendre :

La bande dessinée montre des choses dont le cinéma ne peut que rêver, elle commence là où le 7ème art s’arrête !

Lisez des bandes dessinées !