Sam Raimi, le réalisateur de la saga Evil Dead et de la trilogie Spider-man est de retour dans un film Marvel Studio. Frédérick Sigrist vous en parle.

Stephanie, avez vous annoncé ce vent frais qui souffle sur le territoire depuis mercredi dernier, et qui fait baisser les températures de saison?

C’est le vent provoqué par le soupir de soulagement que tous les directeurs de salle de cinéma ont poussé en voyant arriver un nouveau film Marvel Studio sur les écrans!

Enfin des spectateurs!

Moi le directeur du multiplexe où je suis allé, il avait l’air tellement content! On aurait dit Valerie Pecresse qui vient de recevoir un ticket restaurant!

Docteur Etrange et le multivers de la folie…

Oui le titre c’est Doctor Strange and the multiverse of madness mais après je reçois des mails d’auditeurs en guerre contre les anglicismes.

Dans ce film, le docteur Étrange est toujours incarné par Benedict fournée de concombre…C’est comme ça que Google traduit Cumberbatch…

Et c’est la suite de Spiderman No way home,

La suite de Doctor Strange numéro 1,

La suite d’Avengers Endgame,

de la série Wanda Vision,

de la série d’animation What If,

du traité constitutionnel européen sur la régulation de la pèche à la crevette…

Vous pouvez bien évidemment toujours voir le film sans ça, mais avouons le quand mème, ça aide!

Ce nouveau film marque le grand retour de Sam Raimi, un de mes réalisateurs préférés et aussi un des pères fondateurs du genre!

On lui doit des films cultes tel que Darkman!

Vous l’avez vu Mathilde?

-Non.

-Un plan simple?

-Non.

-La trilogie Evil Dead?

-Non.

-Bref on lui doit des films cultes… pour moi! Il est notamment à l’origine de la première saga Spider-man avec Tobey Maguire dans le rôle du tisseur!

Un peu comme Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des anneaux, Sam Raimi est un formidable conteur visuel avec un style très marqué qui sait faire beaucoup avec très peu d’argent!

Pour Evil dead, sa saga d’horreur, la caméra virevoltait et adoptait souvent le point de vue du monstre pour éviter d’avoir à le montrer!

Il est du genre à faire des cadres d’images totalement désaxés, des zooms subites sur le visage de ses acteurs…

Des acteurs qu’ils n’hésitent pas à maltraiter ou à mutiler à l’image mais avec un étrange sens de l’humour macabre.

On est toujours entre le film d’horreur viscéral et la comédie à la Buster Keaton!

Donc qu’un génie comme lui accepte de revenir travailler pour les grands Satans du cinéma que sont devenus Marvel Studio!

C’est un peu comme un politicien de gauche qui accepte un ministère chez Macron!

Tout de suite, les paris son lancés sur la vitesse à laquelle il va se renier et devenir Manuel Valls!

Travailler pour Marvel Studio c’est accepter la notion d’univers partagé!

Marvel studio c’est le blablacar de la réalisation!

L’itinéraire c’est Paris Marseille en passant par l’autoroute du soleil! Toi t’as juste le choix de la station de radio et de l’aire d’autoroute où on va manger un sandwich triangle!

Pour un artiste c’est compliqué…jusqu’au moment où l’artiste se souvient que que son dernier film est resté 12 minutes à l’écran, qu’il a été diffusé dans 9 salles sur le continent américain, que sa maison n’a pas fini d’être payé et que ses enfants ne se nourrissent pas au succès critique!

Là soudain, l’artiste se dit que les contraintes sont génératrices de liberté !

-Et donc à la question Sam Raimi s’est il fait avaler par la machine Marvel Studio?

-Et bien la réponse est non!

Doctor Strange 2 est bien un film de Sam Raimi parcouru par ses tics et ses obsessions visuelles! Un film qui rappelle qu’à 62 ans, il est toujours un des réalisateurs les plus doués pour transposer ces personnages de papier sur grand écran!

Doctor Strange 2 c’est une sorte de train fantôme, au sens littéral…Parents, N’emmenez surtout pas les plus jeunes sous peine de les récupérer dans votre lit jusqu’à leur majorité.

Un train fantôme qui embrasse totalement la folie imaginative des comics books!

Réalité alternatives, doubles maléfiques, convergence dimensionnelle!

Des références qu’on ne prend même plus la peine de vraiment présenter au grand public!

Soit vous patientez, il y aura un film ou une série un jour…soit vous connaissez un lecteur de comic book qui vous expliquera tout autour d’un verre après la séance!

L’univers de Marvel Studio n’a pas honte de lui même, et Sam Raimi vient de prouver qu’il n’avait pas honte de son talent non plus!

Bien sûr tout n’est pas parfait, le film a souvent les yeux plus gros que le ventre…mais je dois dire qu’au niveau cosmico dimensionnel un peu kitch sur grand écran, on est parti très très loin chez Marvel Studio!

Je ne sais absolument pas combien de temps ils pourront assumer cette démesure, mais je sais qui a le talent de le faire, et son nom est une fois de plus : Sam Raimi!