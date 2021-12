Frederick Sigrist nous parle de la représentation du handicap dans la pop culture.

-Ce matin, je suis très surprise Frederick, vous ne nous parlez pas de West Side Story?

-Bah non Mathilde… Steven Spielberg et West Side Story dans la même phrase, il y a tout France Inter qui m’est passé devant!

En les voyant courir comme ça dans les couloirs, je me suis demandé: « Il y a Eddy De Preto et Juliette Armanet qui reprennent les meilleurs sketchs de Pierre Desproges au studio 104 ou quoi? »

Laurent Delmas est passé devant moi et il m’a donné une place de cinéma pour aller voir les Tuche 4 et il m’a dit « Comme ça au 5/7, t’auras qu’à parler du déterminisme social et de Bourdieu chez Jeff Tuche! »

Remarque je me suis dit c’est une bonne idée: Les Tuches 5! « Qu’est ce qu’on a fait à Bourdieu? »

C ‘est 2 millions d’entrée minimum!

Du coup cette semaine, j’ai continué mes séries en cours, j’ai notamment regardé les 4 premiers épisodes de Hawkeye, la dernière série Marvel Studio sur Disney +!

Hawkeye Mathilde, c’est un des Avengers! Il y a Hulk, Captain America, Iron Man, Thor, Black widow… et puis il y a Hawkeye!

Si vous voulez…C’est comme si vous alliez à un gala des humoristes France Inter, vous vous attendez à voir Guillaume Meurice, Aymeric Lompret ou Marina Rollman…Et finalement il y a que moi et Thomas Croisière…

Voilà Hawkeye, c’est le gars sans super pouvoir qui a un arc et des flèches pour repousser des invasions aliens!

Le gars pour lutter contre le réchauffement climatique, il fait pipi sous la douche…

Mais en bande dessinée, c’est justement ce coté loser magnifique qui rend le personnage intéressant! Matt Fraction et David Aja, un scénariste et un dessinateur de comic book ont fait de lui un personnage à la Tarantino ou à la Guy Ritchie! Un héros divorcé, au corps meurtri qui est à coté de demi dieux tellement brillant qu’on ne le remarque jamais!

Xavier Bertrand après une primaire de droite!

Le souci, c’est que dans la version filmée, ils ont fait de Hawkeye un père de famille marié avec 3 enfants, interprété par Jeremy Renner…

Et disons que faire une série où le héros c’est Jeremy Renner, c’est un peu comme Yannick Jadot qui te parle d’écologie, tu l’écoute parce qu’il y a que lui!

On le voit en famille à Noel, dire les bénédicités avant le repas comme Charles Ingalls, ce qui me fait toujours penser à cette blague très connue:

C’est un américain qui demande:

-Pourquoi vous les français, vous ne priez jamais avant de manger?

-Parce qu’on n’en n’a pas besoin, on sait cuisiner!

C’est Eric Ciotti qui me l’a raconté, m’en suis pas remis!

Ce qu’ils ont gardé de la bande dessinée, c’est que Clint Barton, Le vrai nom d’Hawkeye, suite aux nombreuses explosions à coté desquelles il s’est retrouvé, a perdu l’audition! Il est devenu sourd et doit utiliser un appareil auditif pour continuer d’entendre.

Dans une scène que j’ai trouvé très forte, peu de temps après que son appareil auditif ait été brisé, il reçoit un coup de téléphone de son fils!

Et soudain, une réalité très concrète rattrape le spectateur!

Privé d’audition, quelque chose d’aussi anodin qu’un coup de téléphone de son enfant, devient impossible si tu es seul sans personne pour coucher sur le papier ce que ton interlocuteur veut te dire!

Là où habituellement le handicap donne aux héros accès à d’autres pouvoirs qui lui permettent de compenser la perte d’un de ses sens…

La vue avec Daredevil, le toucher avec Docteur Strange…

On a avec Hawkeye un cas concret de héros qui a perdu quelque chose à cause de son style de vie.

Et le handicap, c’est ça: Rendre un geste totalement simple, éminemment compliqué!

Avec toute la frustration que cela génère et qui ne sera jamais comprise par les valides.

Hawkeye, c’est une série sur les différentes facettes de la surdité!

Dans la même série, on fait la connaissance d’Echo, Maya Lopez, une assassin sourde depuis l’enfance et qui pratique la langue des signes! Ce qui est notable, c’est que le rôle est interprétée par Alaqua Cox, une actrice qui est réellement sourde de naissance!

Les plus cyniques vont me dire: Quel intérêt? Quand Tom Hanks a joué un séropositif dans Philadelphie, il a pas poussé le rôle jusqu’à vraiment attraper le sida!

Le débat au fond, c’est pourquoi demander à un excellent acteur de jouer un sourd alors qu’il existe des sourds qui sont d’excellents acteurs?

Il y a quelques semaines , dans les Eternels de Chloé Zaoh, un des personnages les plus plébiscités par le public Makkari, était elle aussi interprétée par une actrice atteinte de surdité: Lauren Ridloff!

On pourrait penser qu’il n’y a qu’une volonté très mercantile derrière cette représentation du handicap à l’écran! Un agenda woke dirait certains…

Pourtant suite au succès du film, l’apprentissage de la langue des signes a bondi de 250% aux Etats-Unis!

N’en déplaise, voilà donc un cas très précis où plus de représentation à l’écran a amené plus d’inclusions dans le réel!

Le cinéma est dès fois plus efficace pour ceux qui n’entendent pas que ceux dans le réel qu’on voit partout et qui la ramène trop!