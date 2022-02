Amazon va lancer une nouvelle série se déroulant dans l’univers du Seigneur des Anneaux avec un casting ouvert sur la diversité. Ça n’a vraisemblablement pas plu à tout le monde.

Mathilde: Alors Frédérick, quelle nouvelle polémique indigne la communauté des amateurs de pop culture cette semaine ?

Fred:Franchement Mathilde, je n'arrive plus à suivre !

Les polémiques, c'est comme les candidats du Parti socialiste, tous les jours il y en a une nouvelle et pourtant pas une qui soit utile! Ça va beaucoup trop vite !

Récapitulons! Il y a deux semaines, scandale parce que Disney a décidé de mettre un jogging à Minnie, la copine de Mickey plutôt qu'une robe !

Pour certains, Minnie qui s’habille chez Decathlon, c’est la fin de la famille et de l’hétérosexualité!

Ensuite, scandale, parce que le M et M's vert va désormais porter des espadrilles plutôt que des haut talons! On est tout de même en train de parler de la sexualisation chez un bonbon! Il y a des gars, ils voient un rayon Haribo, c'est Jacquie et Michel!

La semaine dernière...Des nains doivent ils être remplacés par des créatures magiques en image de synthèse dans Blanche neige et les 7 nains?

Et la dernière en date, c'est "Peut il y avoir des noirs dans le Seigneur des anneaux? »

Mathilde: J’imagine que cette dernière polémique vous désole Frederick?

FRED: Mais pas du tout Mathilde! Au contraire, ça m’enchante! C’est une excellente nouvelle!

Parce que je me dis qu’une société qui a le temps de se demander pourquoi des noirs apparaissent dans un univers imaginaire qui n’existent pas, c’est forcément une société qui a déjà résolu les problèmes du réchauffement climatique, de la crise ukrainienne et du mal logement! Je ne sais même pas pourquoi vous faites encore un 5/7 et un 7/9?

C’est beaucoup trop long pour dire que tout va bien!

Pour un budget de 465 millions de dollars, ce qui en fait la série la plus chère jamais produite! Amazon a financé une nouvelle série sur l’univers du Seigneur des anneaux qui se déroule plusieurs milliers d’années avant les films de Peter Jackson!

La série s’intitulera le Seigneur des anneaux: les anneaux du pouvoir!

Mais vous pouvez aussi l’appeler le Seigneur des anneaux; les trucs que Jeff Bezos s’achète quand il paie pas ses impôts!

Alors on a pas encore vu la moindre bande annonce avec le casting, on ne sait pas qui joue qui, qui fait quoi…Mais Amazon a diffusé la semaine dernière une vingtaine d’affiches où on voit les mains des différents protagonistes tenir une arme, une pomme, ou un test PCR…Et parmi eux, drame, certaines mains ont la peau noire!

En moins de temps qu’il n’en faut pour épeler « ADAPTATION »! Un mot pourtant très utile nous dit le Larousse. « Action d’adapter une oeuvre pour un public, un texte en fonction d’un contexte!

Une partie bruyante des internautes a crié à la trahison! Il faut dire que les noirs chez Amazon, Ils s’étaient habitué à ce qu’ils livrent le produit, pas à ce qu’ils jouent dedans!

Ils ont immédiatement sorti leur guéridon et leur Ouija pour faire parler les morts!

« J.R.R Tolkien, toi qui est né en 1892 et qui a créé des Valar, des Istaris, des elfes, des nains, des Uruk haïs, des Balrogs et des Hobbits dans ta terre du milieu…Ne pense tu pas qu’y ajouter des noirs risque de nuire au réalisme de la série? Si tu penses que les noirs ne devraient pas apparaitre dans des récits de Fantasy, frappe 1 coup! Si tu penses qu’il y en a marre du wokisme, frappe 2 coups! »

Alors d’autres séries de Fantasy avaient déjà fait les frais de ce genre de critiques ! La roue du temps sur Amazon Prime, The Witcher sur Netflix! Ce qui n’a pas empêché ces series d’avoir un énorme succès!

J’ai pu lire des arguments extrêmement pertinents sur le sujet du type: « Oui mais à ce moment là, des blancs peuvent jouer Kirikou ou Black Panther ! »

Et là ça tombe bien, parce c’est que Hollywood et d’autres font depuis des années! Liz Taylor qui joue Cleopatre, Christian Bale qui joue Moise! Gerard Jugnot qui joue Ali baba ! Philippe Toretton qui joue Othello, Gerard Depardieu qui joue Alexandre Dumas…

Et franchement pourquoi pas, si ils jouent bien?

Demander à un noir de justifier sa présence dans un récit de Fantasy, c’est appliquer une discrimination historique à un récit censé s’être affranchi du réel! C’est vouloir faire de ce monde fabuleux de l’imaginaire un bus où Rosa Parks n’aurait jamais pu s’assoir!

Martin Luther King a dit : « J’ai fait un rêve… » , en 2022 c’est triste d’entendre des gens lui dire: « J’espère que c’était un rêve où il n’y avait que des blancs! »