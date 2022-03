Frédérick Sigrist revient sur le jeu vidéo "Elden Ring", qui cumule les 10/10 sur tous les sites de jeux vidéo. Les tests d'Elden Ring, on dirait le bulletin scolaire d'un enfant HPI dans une école Montessori !

Image promotionnelle du jeu vidéo "Elden Ring" © FromSoftware

C'est un immense carton ! Et c'est assez surprenant pour un jeu venant du studio From Software qui a la réputation de faire des jeux assez élitistes !

Traduction : "élitiste", c'est des jeux où on meure tout le temps. "Dark Souls", "Bloodborne", "Sekiro" et aujourd'hui "Elden Ring"... Ça se passe toujours dans un univers de Dark Fantasy.

La différence entre la Fantasy normale et la Dark Fantasy

Eh bien vous voyez, la fantasy normale, c'est des elfes, des fées, des nains et des gentils arbres qui parlent... la Dark fantasy, c'est la même chose MAIS écrit par un dépressif !

La Dark Fantasy, c'est "Mon Petit Poney" écrit par Michel Houellebecq !

Clairement dans ces jeux, on ne se tape pas vraiment le cul par terre. Quoi qu'au bout d'un moment, se faire trucider pour la 812e fois par un squelette ridicule avec un cure-dent caché derrière un pilier, ça crée une sorte d'étrange sens de l'humour à la Benoit Poolvoerde dans "C'est arrivé près de chez vous". On relativise…

Quel plaisir y a t-il à enchaîner les échecs ?

Là, vous venez de résumer la question qui accompagne ma vie. Non, il faut le dire, 25 ans de carrière d'humoristes et être toujours obligé de se lever à 4h du matin pour espérer au moins attirer 30 parisiens blasés dans une salle de spectacle... Je crois qu'on peut reconnaître que je ne suis pas étranger au concept d'échec !

Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeux From Software ne sont pas un défi d'adresse infranchissable qui vous oppose à des boss imbattables. Ce sont des jeux qui vous mettent face au plus terrible des adversaires : vous-même !

Face à un adversaire dans ce jeu, vous devez vous poser cette question que l'on ne se pose finalement plus si souvent en 2022 : qu'est-ce que j'ai mal fait?

Et à l'heure où la société de consommation nous cajole pour que l’on reste dans sa jolie zone de confort, où les algorithmes nous proposent des sites et des produits qu'en fonction de nos goûts... À une heure où il est plus facile à des parents de remettre en cause l'enseignement d'un prof que sa propre éducation ou les capacités réelles de sa progéniture... À un moment où Mac Donald's a carrément pour slogan le pervers : "Venez comme vous êtes !", Hidetaka Myazaki, le créateur de ces jeux ose dire aux joueurs du monde entier :

Il va falloir faire un petit effort et changer !

Et le pire, c'est que sa recette est invariable depuis son premier succès "Dark Souls" jusqu'à celui d'"Elden Ring" aujourd'hui.

Hidetaka Myazaki nous dit qu'il y a certes devant nous des défis impressionnants...mais ils sont surmontables dès l'instant où l'on persévère en acceptant de changer sa manière de faire !

Et c'est une leçon qu'on peut appliquer à la vie de tous les jours

Conflits militaires, crises énergétiques, réchauffement climatique : autant de boss que l’on voit arriver de plus en pus proches et qui ont l'air imbattables... Mais c’est faux!

Ces défis peuvent être remportés... à condition bien sur que l'on accepte de se poser cette question simple : qu'est-ce qu'on a mal fait ?

Et ça, c'est Hidetaka Myazaki et ses jeux qui me l'ont appris !