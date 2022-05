Georges Perez, un des dessinateurs de légende de l’histoire du comic book vient de décéder d’un cancer du pancréas à l’âge de 67 ans, cela après la disparition de Neal Adams, un autre monument. Frédérick Sigrist leur rend hommage.

Laetitia: Ce matin Frederick, vous voulez rendre un hommage.

Fred: Oui Laetitia, ce matin je vais faire comme Clement Pétreault quand il nous parle du Parti socialiste ou comme Anthony Bellanger quand il nous parle de la bienveillance de Vladimir Poutine, je vais vous parler de ceux qui nous ont quitté.

Georges Perez et Neal Adams.

Thème de fin Avengers Endgame: https://youtu.be/P8lkJq9O2S8

Alors évidemment, vous Laetitia, vous savez immédiatement de qui je parle, car vous aimez la bande dessinée.

Vous ne faites pas parti des ces individus qui me donnent envie de me noyer dans une moussaka pas fraîche qui me disent quand j’aborde le sujet: « Oh moi la bande dessinée, j’ai jamais pu! Je sais pas du tout pas dans quel sens ça se lit ou par quelle case commencer! »

C’est de la bande dessinée, C’EST PAS DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE!

On est pas en train de te demander de séquencer le génome humain! On te demande de lire de la BD!

Dis moi que tu n’aimes pas, ça j’entends tout à fait, mais ne me dis pas que c’est dur à comprendre!

Moi la playlist de France Inter, je dis j’aime pas…Je dis pas 3 cafés gourmand, Petit biscuit, Bertrand Belin et tout le rayon confiserie, je sais pas vraiment par quelle chanson commencer!

Donc Georges Perez et Neal Adams sont deux des dessinateurs de comic book parmi les plus influents,qui viennent de nous quitter coup sur coup!

Pour bien mesurer leur importance, c’est comme si musicalement, on avait perdu John Lennon et David Bowie à 15 jours d’intervalle!

Beaucoup ignorent en France qui étaient ces 2 hommes…mais savent qui est Jean Marc Morandini; ça me désole… et pourtant leur travail est à l’origine de nombreux succès cinématographiques hollywoodiens qui ont rapporté des milliards de dollars dont ils n’ont jamais vu le début, de l’ombre du commencement de la couleur!

C’est particulièrement vrai pour Georges Perez, qui a commencé à dessiner dès l’enfance et qui a fait ça toute sa vie, chez quasiment tous les éditeurs de bande dessinée américaine!

C’est bien simple, sans l’apport de Georges Perez, ni la saga de Thanos dans les Avengers, ni le film Wonder Woman n’aurait eu le même visage!

Le claquement de doigt de Thanos qui a fait disparaître la moitié de la population de l’univers, c’est lui qui l’a dessiné!

Wonder Woman et l’héritage de la mythologie grecque sur son île des Amazones, c’est lui qui l’a dessiné!

La notion d’univers parallèle en péril qui fait les beaux jours du dernier Doctor Strange, c’est aussi lui qui fut le premier à mettre ça en image dans une bande dessinée culte de Dc comics: Crisis on infinite earth!

Georges Perez a tout dessiné car il savait tout dessiner! Des centaines de personnages aux morphologies différentes, dans des cases hyper chiadées et toujours lisibles.

Des pages d’une puissance telles que tu ne les oublieras jamais de ta vie!

Moi la Bd le défi de Thanos...j'en ai des frissons!

Georges Perez, c’était le plafond de La Chapelle Sixtine en bande dessinée, tous les mois entre tes mains!

Il est même le seul dessinateur à avoir mis en image le crossover ultime Justice League/Avengers! Qui voyaient les super héros Dc Comics (Superman,Batman, Wonder Woman) affronter puis s’allier aux Avengers, bien entendu c’est la régle!

Les super héros c'est comme la présidentielle, au premier tour on se bat et en cas de deuxième tour, on fait bien évidemment barrage aux super vilains!

C’est la seule fois où ces 2 éditeurs ont accepté d’enterrer la hache de guerre pour un projet commun!

Vous voyez l’union de la gauche, et ben c’est plus facile à faire que faire travailler ensemble Marvel/DC!

À Hollywood, c’est sûr il y a des actionnaires qui ont des orgasmes de bitcoins rien qu’en imaginant pouvoir faire ça sur grand écran!

Taper le nom de Georges Perez dans un moteur de recherche et vous allez tomber sur un petit chauve et barbu jovial avec des chemises colorées !

Robert Hue avec les chemises de Magnum!

Georges Perez est mort la semaine dernière d’un cancer du pancréas à l’âge de 67 ans. Comme Neal Adams, ils ont passé leurs vies sur une planche à dessin à ne faire rien d’autre que donner du plaisir à des millions de lecteurs sur la planète!

Ils étaient cet élève au fond de la classe qui dessine toujours avec un sourire aux lèvres parce qu’il a pas forcément envie de passer sa vie à faire de la comptabilité!

Ces dessinateurs n’ont exploité personne, ont été les premiers surpris de voir ce que leur travail générait aujourd’hui.

La moindre des choses si vous avez apprécié ces films, c’est d’aller dans une librairie, demander une de leurs nombreuses bandes dessinées, et se rendre compte que la vraie magie, c’est pas des acteurs sur des fonds verts, pas des effets spéciaux hors de prix ou une campagne marketing…la vraie magie elle est là!

Des hommes et des femmes, maigrement payés, face à une planche à dessin!