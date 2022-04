"RRR" est le dernier énorme blockbuster indien à être sorti sur nos écrans. Pour Frédérick Sigrist, il met à l’amende tous les autres films du genre.

"RRR" par S.S. Rajamouli, avec N. T. Rama Rao Jr. et Ram Charan © Friday Entertainment

Une petite lassitude face aux blockbusters de super-héros

Bah oui ! Entre les suites, les remakes, les reboots… Je commence à fatiguer ; c’est normal.

Depuis plusieurs années, on prend le spectateur pour un âne ! On lui ressert les mêmes intrigues, avec les mêmes personnages, les mêmes gentils contre les mêmes méchants… Avec des rebondissements qu’on a déjà vu mille fois…

Oh tiens Batman contre le Joker… Quelle surprise !

Spider-man contre le Bouffon vert, que c’est original !

James Bond contre une organisation secrète qui se cache dans un volcan, ouh la la, quelle audace !

Bon bah c’est normal, au bout d’un moment, tu finis blasé !

Heureusement que la politique ne fonctionne pas comme le cinéma

Vous imaginez à quel point l’électeur se sentirait floué si tous les cinq ans, on lui proposait exactement le même film avec la même histoire et les mêmes acteurs ! Vous imaginez à quel degré se sentirait l’électeur français sur l’échelle du foutage de gueule ?! Ah non, ça serait vraiment irrespectueux !

D’autant que comme l’a dit Albert Einstein (c’est le Didier Raoult du siècle d’avant Clément !) :

"La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent"

Dieu merci, la politique française n’a strictement rien à voir avec les blockbusters américains !

Heureusement, de temps en temps, arrivent sur nos écrans de très bon blockbusters qui viennent d’ailleurs ! Et c’est le cas de "RRR".

(À ne pas confondre avec le film avec les Robins des bois et Alain Chabat, RRRrrrrr… Là je parle de RRR…Y a moins de R…)

Et "RRR", c'est ça :

La chanson ci-dessus, en langue telougou (une langue du sud de l’Inde), c’est "Naatu Naatu", un des nombreux morceaux de bravoure du film "RRR".

Imaginez deux révolutionnaires indiens en 1920, ayant réellement existé, qui font une battle de danse avec des colons anglais plus racistes qu’Alain Soral !

Voilà le genre de folie qui vous tombe dessus toutes les cinq minutes dans ce film !

"RRR", du réalisateur S.S Rajamouli, c’est le film de toute les démesures

J’ai eu l’impression que Rajamouli en faisant son film s’est dit : "Tiens je vais faire le divertissement ultime le plus généreux et décomplexé jamais réalisé !"

Vous aimez Bollywood et ses chorégraphies millimétrées, avec des centaines de danseurs : il y en a !

Vous aimez les films historiques à la "Braveheart" avec des milliers de figurants en costume d’époque, des sentiments d’héroïsme exaltés : il y en a !

Vous aimez les films d’action divinement mis en scène et découpé à la manière des films de Hong Kong : il y en a !

"RRR", c’est un blockbuster indien de trois heures avec entracte qui m’a littéralement laissé bouche bée !

C’est tellement "too much" du début à la fin qu’à coté du film de Rajamouli , les blockbusters de Michael Bay et de Zack Snyder ont l’air d’être des documentaires "Striptease" !

C’est phénoménal !

En partant de l’histoire d’amitié fictive entre ces deux révolutionnaires indiens, Komaram Bheem et Alluri Sitarama Raju (qui ne se sont jamais croisé dans la réalité), le réalisateur Rajamouli compose une fresque incroyable où il fini par faire de ces deux héros des avatars légendaires de l’hindouisme !

Si vous êtes des amateurs de la légende de Rama et Sita dans l’épopée du Ramayana ou de Bihma dans le Mahabahrata, vous serez en terrain connu. Il filme ces révolutionnaires comme des dieux avec un sens du cadre et de l’image qui fait baisser les yeux aux dix derniers films Marvel.

Franchement en Inde, ils ont pas besoin de super héros, eux !

En voyant ce film, je me suis dit que je devais surement ressentir ce que les premiers lecteurs de "Ll’Iliade" avaient du éprouver :

C’est épique, iconique et surtout : il y a de la moustache !

Des demi-dieux moustachus indiens qui massacrent des racistes anglais entre deux numéros de claquette Riverdance, il n’y a que le cinéma indien qui peut s’autoriser ça !

Alors bien sûr, si votre truc, c’est les films tournés dans des appartements parisiens tout sombres sur des écrivains dépressifs qui racontent leur sexe triste et leur panne d’inspiration… "RRR" va vous faire tout drôle !

Mais si vous aimez une mise en scène de folie au service d’un cinéma généreux, allez le voir si par chance il le diffuse près de chez vous, car la générosité en ce moment, c’est pas le sentiment le plus partagé !