Le nouveau Spider-Man cartonne au cinéma, mais le plus spectaculaire dans ce film n’est peut être pas ce qui est montré à l’écran, mais ce qui s’est passé en coulisse.

Un nouveau Spider-Man est visible sur nos écrans et cartonne depuis mercredi dernier. Je plaide coupable : moi et les Spider-Man au cinéma, c’est comme Jean-Luc Mélenchon et les présidentielles ! La question, c’est pas de savoir si il va y aller, mais si il va plus les aimer que celle d’avant !

J’ai donc vu "Spider-Man : No Way Home" que l’on pourrait traduire par "Spider-Man : pas moyen de revenir"… ou "Spider-Man : Manuel Valls" comme on dit dans le milieu des journalistes politiques !

Et s'il y a 15 jours, j’ai accusé le film "SOS Fantômes l’héritage" d’avoir les yeux tournés vers le passé… Oh boy ! Marvel Studio et Sony sont allés 1000 fois plus loin ! Ils ont pris une Delorean comme dans "Retour vers le Futur", et ils ont carrément racheté le passé !

Dans l’histoire du cinéma, c’est simple, on a jamais vu ça !

Le studio Marvel dans lequel évolue le jeune Tom Holland, l’actuel Spider-Man, est un héros encore au lycée, équipé d’un costume dernier cri, petit protégé du défunt millionnaire Iron Man.

Un Justin Bieber hyperactif parrainé par Elon Musk avec une tante May qui n’est plus une vieille dame souffreteuse capable de faire un infarctus après un bingo animé trop bruyamment par Julien Le Pers… Mais est cette fois ci jouée par Marisa Tomei qui peut clairement, illustrer la catégorie MILF sur des sites interdits au moins de 18 ans…

Bref cet univers date d’il y a 13 ans !

Avant cela, en 2012, Spider-Man avait été joué par Andrew Garfield dans deux films réalisés par Marc Webb pour le studio Sony, intitulés "Amazing Spider-Man". Et avant cela, en 2002 (il y a quasi 20 ans !), Spider-Man était joué par Tobey Maguire dans trois films cultes de Sam Raimi qui ont défini ce qu’on pouvait faire de mieux en matière de super héros sur grand écran !

Jusqu’à maintenant, ces trois univers s’ignoraient comme des candidats de gauche en campagne : pas d’alliance possible ! Arnaud Montebourg avait beau passer des coups de téléphone pour faire bouger les choses, c’était non ! Mon film Spider-Man viendra pas jouer avec le tien !

Pourtant dans la bande annonce du dernier film, on a vu Alfred Molina qui jouait le docteur Octopus dans les Spider-Man de Sam Raimi et Jaime Foxx qui jouait Electro dans ceux de Marc Webb. Car depuis, les studios ont découvert le multivers, la boite de pandore de l’imaginaire!

Un concept qui existe depuis très longtemps en bande dessinée mais qui n’est apparu à l’écran que dans des séries comme "Sliders" ou des séries CW comme "Arrow", "Flash". Dernièrement, il y a aussi eu l’incroyable film d’animation "Spider-Man Into the Spider Verse" qui a même été oscarisé.

Le multivers Spider-Man

Le multivers, c’est l’ensemble des univers semblables au nôtre mais où il y aurait une autre version de vous mais qui aurait fait des choix différents !

Par exemple, dans le multivers, il existe peut être une réalité où il y a une Mathilde Munos qui fait des nuits de 12 heures ! Une autre où Anthony Bellanger peut faire des chroniques de 9 heures sur le Boutan ou l’art des étrusques !

Et donc Marvel Studio et Sony ont tout simplement avalé et intégré dans leur propre univers la vision de réalisateurs et d’acteurs de films vieux de 20 ans - qui se retrouvent du coup, à avoir joué un film Marvel Studio avant même que ce dernier ait existé !

Après le rachat des studios Fox par Disney, on imagine bientôt le même traitement pour les X-Men de Bryan Singer !

Chez le concurrent Warner avec DC comics, le Batman de Tim Burton interprété par Michael Keaton en 1989 s’apprête à comparer la taille de sa batmobile avec celle de Ben Affleck, le Batman de 2016, dans un prochain film "Flash" !

En gros, si vous avez réalisé un film ou une série de super héros les 20 dernières années, vous étiez déjà en train de travailler pour Disney ou autre, sans le savoir !

Si, à cela, vous ajoutez des liens à des séries uniquement visibles sur votre plateforme Disney+ ou même annulées par Netflix, des franchises de moindre qualité avec lesquelles vous effectuez des crossovers dans des scènes de deux minutes post générique… Vous avez le plus grand bac à jouet pour enfants gâtés de l’histoire du cinéma !

Martin Scorsese parlait des blockbusters modernes en disant que ce n’était plus du cinéma, force est de constater qu’il a raison!

"Spider-Man : No way home", c’est plus qu’un film, c’est une démonstration d’hégémonie culturelle et économique !

Une situation vieille comme le monde dans l’univers de la bande dessinée où les créateurs n’ont aucun droit de regard ni même royalties sur le destin de leurs personnages.

C’est aussi fascinant qu’effrayant…

Seule consolation : dans le milieu de la bande dessinée, à un moment, les dessinateurs se sont barrés pour dénoncer ce système et créer un studio où ils pouvaient garder les droits de leurs personnages...

Je n’ai pas spoilé le film mais par contre je vous ai peut être spoilé la fin de cette industrie !