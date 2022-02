Frédérick Sigrist adore la saga "Uncharted" sur PlayStation... Il aime beaucoup moins le film Uncharted au cinéma !

Image tirée du film "Uncharted" avec Tom Holland dans le rôle principal © 2020 CTMG, Inc. All rights reserved.

Mathilde : L’adaptation du jeu vidéo "Uncharted" est sorti mercredi dernier au cinéma. Cinéma grand spectacle et jeux vidéo, ça devrait vous plaire tout ça, il y a tout ce que vous aimez !

Frédérick : Oui Mathilde… Mais non Mathilde !

Par exemple, j’adore les bananes flambées… Et comme Fabien Roussel, j’adore aussi les entrecôtes… C'est mon coté lutte des classes à la pointe des grands enjeux sociaux de ce siècle… Mais pourtant c’est pas pour autant que j’aime les entrecôtes à la banane !

Mélanger les trucs qu’on aime, c’est pas la garantie que ça nous plaise !

Vous Mathilde, vous aimez dormir ET faire du vélo… Eh bah faire les deux en même temps, c’est dangereux !

Et bien "Uncharted", c’est pareil!

Sur le papier, il y a tout ce que j’aime ! À l’écran, il y a tout ce que je déteste !

Déjà, "Uncharted", c’est quoi ?

Ben c’est de l’anglais… Ça veut dire "inexploré" ou "non cartographié"… C’est tous ces endroits que l’espèce humaine n’a pas encore découvert : l’Eldorado, le Triangle des Bermudes ou le programme de Christiane Taubira.

Mais "Uncharted", c’est aussi une saga de jeux vidéo sur consoles Playstation vendu à des millions d’exemplaires, qui raconte les aventures de Nathan Drake.

Nathan Drake, pour beaucoup de joueurs, c’est un mélange entre Indiana Jones et Lara Croft mais pour moi il y a aussi du Tintin chez Nathan Drake - enfin Tintin s'il était passé du côté obscur, qu’il avait terminé sa puberté, qu’il avait de l’humour, des flingues et une sexualité ! Bref : Dark Tintin !

Dans le jeu, il a pour acolyte un vieil arnaqueur moustachu, pilote d’avion nommé Victor Sullivan. Et il est difficile quand on les voit parcourir le monde tous les deux, explorant des épaves de bateau pirates ou des temples engloutis, de ne pas penser à l’énergie narrative qui se dégage de l’œuvre d’Hergé.

Quand on sait que Tintin a été une des inspirations de Steven Spielberg et Georges Lucas pour créer Indiana Jones, on se dit qu’il n’y a pas de hasard !

Tout est lié…tout est lié !

Ça semble justement un matériel parfait pour faire un film, non ?

Oui Mathilde… Mais non Mathilde !

Pourquoi aller voir en moins bien au cinéma ce que ta console fait en mieux dans ton salon ?!

Un "Uncharted", c’est les mises en scène d’un Spielberg, d’un John Woo et d’un Michael Bay réunies dans un seul jeu ! Immersion totale, plan séquence et mouvement de caméra de folie, doublage de qualité, une narration qui s’inscrit dans la jouabilité.

Tout le monde ne joue pas aux jeux vidéos !

M : Une place de cinéma, ça reste plus abordable financièrement qu’une console de salon ! Donc pour ceux qui n’ont jamais joué à "Uncharted", c’est peut être l’occasion pour eux de découvrir une histoire intéressante.

F : Euh oui… Alors Mathilde si vous commencez à amener des arguments valables dans un débat où moi je suis venu qu’avec de la mauvaise foi… Je m’en vais hein ! Ce que vous voulez savoir en fait, c’est si "Uncharted" est un bon film qui se suffit à lui même, c’est ça ?

M : Oui, c’est un peu le but de votre chronique en fait…

F : Ouais… Bah disons que si on ne connait pas le jeu de départ, on peut se laisser séduire ! Tom Holland qui interprète également Spider-Man joue un Nathan Drake beaucoup plus lisse que son pendant vidéoludique ! Il court, saute et virevolte en n’oubliant jamais d’être très très beau !

On le voit faire des pompes, des tractions, des concours de tee-shirt mouillé… Il y a des moments, on est à deux doigts du mannequin slip dans un catalogue Slogi !

Mark Wahlberg est un Sully plutôt potable. Antonio Banderas, qui joue un méchant, est venu payer ses impôts avec un certain professionnalisme.

Et quand à la réalisation, certaines séquences sont plutôt impressionnantes… ce qui est logique vu qu’elles sont en fait directement inspirées du jeu.

Bref : si ne connaissez pas la saga "Uncharted" et que vous avez 12 euros à mettre dans une place de cinéma, allez voir ce "Uncharted" version Wish…

Mais si vous avez 310 euros à mettre dans une place de cinéma.... Restez chez vous, achetez une Playstation 4 et la compilation des jeux ! C’est certes beaucoup plus cher mais tellement mieux réalisé !