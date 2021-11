Frédérick Sigrist vous parle de la formidable série d’animation "Arcane" tirée de l’univers du jeux vidéo "League of Legends".

Image tirée de la série "Arcane", à voir sur Netflix © Netflix

Il se passe quelque chose de très étrange depuis que j’anime Blockbusters : désormais, à chaque fois que l’émission Le masque et la plume critique une grosse production américaine, je reçois des tonnes de messages me demandant si je les ai écouté et surtout, si je compte faire quelque chose pour venger les critiques qu’ils ont fait sur le film !

Je suis devenu le maître Vergès des films de merde !

À écouter les gens, je devrais me battre avec Jérôme Garcin dans un octogone pour venger l'honneur bafouée de Dune ou du dernier James Bond…

Alors non : ça n'arrivera pas… Déjà parce que Jérome Garcin va à la salle ! Et puis ensuite, je dois vous avouer quelque chose, il m’arrive d’être d’accord avec eux !

Oui je plaide coupable ! Il m'arrive de temps en temps de faire de l’élitisme ! Pire, j’ai même déjà pensé que les blockbusters, c'était mieux avant…

Par exemple, quand j'invite les auditeurs à regarder Squid Game… Je ne suis pas entrain de dire que Squid Game est la série du siècle, qu'elle fait repousser les cheveux et revenir l'être aimé… Non ! Je dis tout simplement qu'il y a dans cette série un sous texte politique qui vaut le coup d'être vu.

Un petit peu comme quand on me demande dans la rue si Anthony Bélanger est bel homme…En général, je réponds qu'il est extrêmement cultivé, assez drôle et de compagnie plaisante… J'essaie de trouver des qualités que l'on ne voit peut-être pas au premier regard…

Mais ce matin, point de nuances :

Je vais vous parler d'une authentique claque artistique, d’un chef d’œuvre visible en neuf épisodes sur Netflix : Arcane, la dernière série du studio d’animation français Fortiche !

Arcane, c’est une série d’animation qui se déroule dans l’univers de League of Legends, un mastodonte du jeu vidéo en ligne !

Mais n’ayez crainte, si les jeux vidéo vous font le même effet que l’écriture inclusive sur Jean-Michel Blanquer, il est totalement inutile de connaitre le jeu pour apprécier la série !

Arcane raconte le destin tragique de deux sœurs : Jinx et Vi, qui vont se retrouver déchirées entre deux factions, celle de Piltover, une ville huppée, rempli de riches clans qui se font des crasses et des luttes de pouvoir… C’est un peu "Baron Noir" chez les "Tudors" ! Ou Neuilly-sur-Seine : tu sens qu’à Piltover, on est largement en dessous des 1% de logement sociaux !

Et puis Zaun, les-bas fonds où vivent les plus pauvres, les marginaux et les livreurs Uber Eats ! C’est une Zaun d’éducation prioritaire !

En terme d’univers, on est plutôt sur une variation autour du "steampunk", ce courant littéraire qui nous offre la vision d’une Angleterre du XIXe siècle en pleine révolution industrielle -- sauf que dans Arcane, la magie aurait remplacée la vapeur ou le charbon !

Dans cette histoire, aucun manichéisme, juste une tapisserie de personnages bien écrits et extrêmement bien doublés qui ont toujours des raisons valables d’agir comme on nous le montre.

Ce qui frappe dès les premières images, c’est la beauté de cette série !

Chaque plan est à tomber par terre ! C’est une succession de tableaux magnifiquement peints, magnifiquement animés et magnifiquement mis en scène par le studio Fortiche.

Un studio qui n’en n’est pas à son coup d’essai, il a été créé en 2010 par Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord.

On doit entre autre le clip "Respire" de Mickey 3D à Jérôme Combe, "Do ya thing" de Gorillaz en 2012 ou encore le dessin animé "Rocket et Groot" pour Marvel en 2017. Bref que des petites pépites qui préfiguraient déjà ce qu’allait être Arcane !

Une série qui redéfinit les codes de l’animation sur petit écran comme le dessin animé "Spider-man into the spiderverse" l’avait fait sur grand écran il y a quelques temps !

Et je dois avouer que moi qui regarde désormais toutes ces nouvelles séries avec l’excitation d’un mec de gauche devant la campagne d’Anne Hidalgo… J’ai été soufflé par la qualité du truc, sincèrement !