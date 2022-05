Frédérick Sigrist revient sur le film Top Gun de Tony Scott à l’occasion de la sortie du nouvel opus Top Gun Maverick.

-Excusez moi Frederick, vous voulez nous parler de Top Gun Maverick mais est ce que ça ne sort pas mercredi prochain?

-Si Mathilde!

Et si vous pensez que je suis le genre d’abruti capable de faire 40km en RER mercredi dernier

pour se rendre compte devant le cinéma

qu’il est venu une semaine trop tôt…

Et bien vous auriez totalement raison!

Je vais vous dire, je sais qu’en ce moment, ils cherchent des gens brillants pour composer le gouvernement…

bon bah je vous rassure, je ne dors pas près du téléphone!

Donc je me suis dit: « Ça n’est pas grave ma petite bergamote au rhum…(Oui je me parle très gentiment parce que personne ne le fait!)

ça sera l’occasion de revoir le premier Top Gun!

Et OH MY GOD!

Comment que j’ai bien fait!

Thème de Top Gun:

Vous avez reconnu le thème devenu culte de Top Gun composé par Harold Faltermeyer avec les solos de guitare de Steve Stevens qui a le nom le plus cool du monde! C’est comme si Stefanie s’appelait Stefanie Stefanys ou moi Frederick Fredericks, ou Clement Clements…

En 1986 sort Top Gun, un film réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley Scott… mais qui n’ont rien à voir avec la série les frères Scott parce que dans la vie rien n’est simple…

Je vous rappelle l’histoire de Top Gun: Tom Cruise incarne Maverick, un pilote d’avion de chasse de génie qui porte un blouson en cuir noir,

des lunettes de soleil noires,

fait des courses de moto avec des avions sans comprendre pourquoi il perd tout le temps,

et qui passe son temps à sourire en étant très content de lui

parce qu’il a un gros avion et surement,

mais c’est dramaturgiquement plus subtil…

un gros zizi!

Maverick est un pilote de chasse insolent, hanté par la disparition d’un père lui aussi pilote de chasse qui intègre l’école des meilleures pilotes de chasse: l’école TOP GUN pour devenir le MEILLEUR des meilleurs pilotes de chasse!

Vous allez surement trouver que je dis beaucoup pilote de chasse, mais c’est que Top Gun tourne tout quand même pas mal autour du thème des pilotes de chasse!

Là bas, il rencontre un autre meilleur pilote de chasse, ce qui en fait évidemment un de trop!

Iceman, Joué par Val Kilmer!

Il s’appelle Iceman parce qu’il reste calme en toute circonstance

si il avait été nerveux, il l’aurait appelé Jean Luc Melenchon!

Iceman c’est un personnage assez hautain, toujours occupé à mâcher un chewing gum tout le film pour tenter de battre le record de mastication détenu en 1986 par une vache normande baptisée Solene…

Maverick a un ami… pilote de chasse lui aussi!

Nommé Goose interprété par Anthony Edwards, le docteur Greene de la série Urgence, à une époque où il avait encore des cheveux et une moustache!

Un personnage éminemment sympathique qui a une compagne jouée par Meg Ryan à qui l’on doit cette réplique, qui résume assez bien le traitement des femmes dans TOP GUN: Goose, bête de sexe! Fais moi l’amour ou je réponds plus de mon corps!

Oui alors il y a deux femmes dans Top Gun, Meg Ryan et Kelly Mac Gillis…Mais tu sens que les scénaristes se sont dit: On veut bien qu’elles s’envoient en l’air mais pas dans un avion!

Mathilde: Il parait que ce film a fait exploser les candidatures pour devenir pilotes Frederick.

Pas qu’un peu! C’est vrai, moi je le cache pas, j’ai été réformé P3 et je suis belou et pourtant j’avais envie de devenir pilote de chasse!

J’ai appris plein de choses!

Déjà pour devenir pilote de chasse, faut être tête à claques!

Les Pilotes de chasse dans Top Gun on dirait des conseillers bancaires qui vont à la salle!

On les voit torse nus aux vestiaires, torses nus en train de jouer au Beach volley!

Ils sont en sueur du début à la fin du film!

Quand ils se parlent, c’est toujours à 3 centimètre l’un de l’autre!

Il y a une de ces tensions sexuelles dans Top Gun!

Top Gun c’est Brokeback Mountain avec des avions!

Tom Cruise jeune, c’était un homme objet!

Il était filmé comme une actrice qui vend des yaourts!

À un moment du film, il est en plein deuil…et bien un de ses supérieurs vient lui remonter le moral alors qu’il est aux toilettes en slip…comme ça tu sais pas pourquoi!

Tout le monde transpire dans Top Gun, faut dire qu’il a l’air de faire chaud!

Le ciel dans Top Gun a été intégralement fait en peau de Donald Trump: orange tout le temps!

Donc pour vous, c’est un film qui a vieilli?

Oui, mais pas tant que ça! Parce que même si on n'écrirait plus les personnages féminins comme ça aujourd’hui!

L’armée de l’air reste majoritairement masculine.

Mais au delà de ça, c’est aussi un rapport à la guerre qui reste tragiquement d’actualité!

L’ennemi qu’on imagine être des russes à l’époque, n’a pas de nom, pas de voix, aucune motivation!

Ils apparaissent comme ça, soudainement dans le ciel, avec un casque noir et une étoile rouge menaçant les intérêts américains à bord de fameux MIG qu’il faut vite dégommer!

Ça pourrait être des drones qu’on ne verrait pas la différence!

Dans Top Gun, il n’y a pas de géopolitique ni d’états d’âmes, juste les Etats Unis et des menaces sans frontières!

On ne connait pas l’ennemi, c’est un ennemi, point!

Dans sa conception de la guerre comme une abstraction, Top Gun n’a pas vieilli car il était hélas tristement en avance sur son temps!