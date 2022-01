John Carpenter vient d’avoir 74 ans, il n’en fallait pas plus à Frederick Sigrist pour évoquer un des films cultes du maestro: Jack Burton dans les griffes du mandarin!

Ce matin Frederick, vous voulez fêter un anniversaire?

Oui Mathilde, car cette semaine, c’était l’anniversaire de John Carpenter, ce réalisateur de génie qui vient tout juste d’avoir 74 ans!

John Carpenter, c’est évidemment le réalisateur de New York 1997 avec Kurt Russell, de Los Angeles 2013! On l’attend sur Pekin 2022 et inch’Allah, Paris 2024!

Il a réalisé The Thing , un huit clos en Antarctique où on ignore qui a été infecté par un extraterrestre!

Assaut, sur des policiers obligés de se confiner dans un commissariat pour survivre!

Halloween, la nuit des masques avec Jaimie Lee Curtis!

Des masques, des confinements, et la peur d’être enfermé avec un infecté… en fait ça fait 2 ans qu'on vit tous dans un film de John Carpenter!

John Carpenter, il est un peu comme vous Mathilde, il a souvent eu raison trop tôt!

Parce que quand je parle avec vous hors antenne Mathilde, vous dites très souvent des choses très sensés, mais 5h du matin, franchement…c’est trop tôt!

John Carpenter a surtout marqué l'histoire du cinéma de genre en déconstruisant totalement la figure du héros, avec son acteur fétiche Kurt Russel.

Notamment dans New York 1997 où Kurt Russel joue Snake Plissken, mais aussi avec Jack Burton dans les griffes du Mandarin sorti en 1986!

Où le personnage de routier sympa incarné par la star n'est tout simplement pas le héros du film!

Jack Burton dans le film est surtout un fier à bras brut de décoffrage en casquette et marcel qui passe toute la bataille finale évanoui car il s'est assommé tout seul en tirant à la mitraillette dans le plafond!

Jack Burton, c'est Jean Michel Blanquer à Ibiza la veille d'une rentrée scolaire en plein Covid! Il a besoin de personne pour se tirer une balle dans le pied!

Et le véritable héros du film, c'est wang Shi un sino américain joué par l'acteur Denis Dunn! Un rôle qui devait initialement être joué par Jackie Chan!

En 86, John Carpenter avait déjà compris qu'il fallait sortir du complexe du white savior!

-En français pour les auditeurs s'il vous plaît.

-En français, on appellerait ça le complexe Bernard Henri Levy!

Le complexe du sauveur blanc Mathilde!

C’est un procédé narratif souvent utilisé à Hollywood!

Danse avec les loups avec Kevin Costner, le dernier samouraï avec Tom Cruise…En général un américain découvre une culture étrangère, il la maitrise en 15 jours/3 semaines, et ensuite il explique aux indigènes qu’il faudrait peut être se sortir les doigts pour se rebeller contre l’envahisseur blanc!

C’est pas forcément des mauvais films mais c’est souvent une vision un peu ethnocentriste de l’histoire!

Comme quand on dit que Christophe Colomb a découvert l’Amérique! Il a surtout découvert l’Amérique pour les européens, parce que les amérindiens qui vivaient là bas, il lui ont pas dit : « Merci de nous avoir découvert Mr Colomb, ça faisait des siècles qu’on se demandait où on était! »

John Carpenter est un des premiers réalisateurs à avoir découvert la richesse du cinéma de Hong Kong avec Zu les guerriers de la montagne magique de Tsui Hark sorti en 83.

Et il a voulu rendre hommage à ce cinéma, non en le plagiant mais en le juxtaposant au canon du héros américain de l’époque Jack Burton, joué avec jubilation par Kurt Russel!

Mention spéciale pour Kim Cattrall, la mythique Samantha de Sex in the City dans ce film qui est tout aussi formidable!

Jack Burton a fait un bide au box office, le public de l’époque étant quelque peu décontenancé mais est depuis devenu totalement culte !

Comme quoi soyez rassuré Mathilde, on peut avoir raison trop tôt et connaitre la gloire très tard!