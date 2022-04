Une nouvelle série, "Superman & Loïs", est disponible sur la plateforme Salto. Pour Frédérick Sigrist, on tient enfin une série qui rend ses lettres de noblesse au plus grand des super héros et à la meilleure des journalistes.

Affiche de "Superman & Loïs"

-Ce matin Frederick, je vous trouve bien enjoué !

-Oui Mathilde et c’était pas gagné ! Depuis 15 jours, je suis grognon… mais grognon !

Depuis le 10 avril, il parait que je suis devenu exécrable selon mon entourage… Je sais pas pourquoi… Comme si j’avais mangé une pizza Buitoni aux ananas avec des Kinder en dessert.

Ça s’est calmé en début de semaine et mercredi rebelote, j’étais devant ma télé et bim de nouveau tout énervé… Impossible de savoir pourquoi…

Ce matin, ils ont pas voulu me laisser rentrer à la maison de la radio, j’étais là : "Le Frédérick c’est moi !"

Donc ce matin je vous le cache pas, j’avais envie de râler, je voulais parler d’un très mauvais film et puis j’ai réfléchi, je me suis dit : "Mathilde, avec son 5/7, elle a quand même de très bonnes audiences, ce qui veut dire qu’elle va devoir garder Anthony Bellanger la pauvre ! Je vais pas la dissuader de voir un film alors qu’elle a déjà pas le temps d’en voir!"

C’est pourquoi ce matin je ne parlerai ni de "Morbius", ni des "Animaux fantastiques III"… Mais d’un petite série fort réussie relativement passée inaperçue : "Superman & Loïs" dont les deux premières saisons sont disponibles sur la plateforme Salto.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Superman et Lois déjà, ce sont deux nouveaux acteurs à l’alchimie qui saute aux yeux : Tyler Hoechlin et Elisabeth Tulloch !

On dirait les héritiers spirituels de Christopher Reeves et Margot Kidder pour ceux qui se souviennent des films cultes des années 1980 !

La grande réussite de cette série d’ailleurs, c’est de réussir la synthèse parfaite des mille et une versions de Superman, de celle Richard Donner à celle plus récente de Zack Snyder.

Le postulat de "Superman & Lois", c’est qu’on est dans un monde où Superman est connu depuis plusieurs années, qu’il est marié à Lois Lane et qu’ils ont eu deux enfants ensemble : Jordan et Jonathan, deux adolescents dont l’un des deux est sous traitement médicamenteux car il souffre de phobie sociale.

Un milliardaire a racheté le "Daily Planet", le journal où travaillent Superman et Lois, et profite du passage au tout numérique pour transformer son média en site "putaclic", tout en virant une bonne partie du personnel - dont Clark ! Toute ressemblance avec "Europe 1" serait totalement voulue…

Par des événements que je vous laisse découvrir, Clark et Lois décident d’aller vivre à Smallville, la ville d’enfance de Superman. Une ville ravagée par le chômage où les fermiers sont obligés de vendre leurs terres à des fonds spéculatifs tenus par… les mêmes milliardaires !

Alors j’ai vérifié, "Superman & Lois" n’a pas été écrit par Philippe Poutou mais franchement ça aurait pu !

"Superman & Loïs", une série sociale

C’est précisément ce qui rend la série géniale ! Les mauvais scénaristes disent souvent que Superman n’est pas un personnage intéressant car il est trop puissant. L’habilité de cette série, c’est de le confronter à des obstacles contre lesquels ses pouvoirs ne servent à rien : pour élever deux ados en pleine crise existentielle, ça ne sert à rien d’arrêter les balles !

Comment tuer le père via le complexe d’Oedipe, quand ton père c’est Superman ?

Et si l’un des deux enfants hérite de pouvoirs de son père, que va ressentir l’autre ?

Comment laisser tes enfants vivre leurs propres expériences quand tu vois à travers les murs et que tu entends tout ?

Comment concilier ta carrière de journaliste double prix Pulitzer et ton statut de mère de famille quand ton mari est tout le temps absent parce qu’il est littéralement en train de sauver le monde ?

Est-ce que tu as le droit de lui faire des reproches et de lui parler de charge mentale alors qu’il entend des appels à l’aide qui viennent du monde entier 24h/24 ?

"Superman & Lois" ne parle de rien d’autre que ça :

C’est quoi être un homme, une femme ou un ado en 2022.

Ça aurait aussi bien pu se raconter sans super pouvoirs tout ça, non ?

Oui mais justement, les super héros ne sont pas là pour qu’on regarde vers le ciel dans l’attente d’un homme providentiel, les super héros existent comme un miroir pour qu’on regarde en nous !

Superman, c’est la quintessence de la puissance, celui qui théoriquement devrait pouvoir tout faire…

Et pourtant en le confrontant à des problèmes du réel, on se rend compte que son véritable super pouvoir, c’est celui de savoir écouter ! Savoir écouter ce que ses enfants ont à lui dire, écouter ce que Lois a à lui dire… Reconnaitre ses erreurs, car il en fait, et essayer de faire mieux!

Faire mieux…ça me rappelle un truc.

Clark Kent n’a jamais été un personnage formidable parce qu’il est "super" !