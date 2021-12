Le film préféré de Frederick Sigrist: Matrix vient d’avoir une suite, l’occasion de montrer le premier à son fils.

"Matrix" film réalisé par Lana Wachowski et Lilly Wachowski avec Keanu Reeves (1999) © Warner Bros. France

-Frédérick, pour ce 24 décembre, est ce que vous vous êtes laissé gagner par le bel esprit de Noel?

-Mais tout à fait Laetitia, et pour l’occasion je vais faire une petit entorse à notre code de laïcité en vous parlant d’un film religieux particulièrement de saison: Matrix Résurrection!

Il y a des gens qui croient à Jésus ou Mahomet, moi je crois à Neo!

Keanu Reeves!

Saint Thomas Anderson!

Ce petit informaticien au teint blafard qui une fois éveillé fait du Kung fu contre des conseillers bancaires, habillé en curé avec des lunettes de soleil!

Matrix des sœurs Wachowski Laetitia, c’est ma religion!

Quand Matrix est sorti en 1999, je l’ai vu 9 fois au cinéma!

9 fois!

Je suis moins souvent allé voir ma famille aux Antilles!

Alors je sais, vous allez me dire 9 fois c’est beaucoup! Il m’en a fallu du temps pour comprendre le film!

Car vous êtes comme ça Laetitia! Vous cachez maladroitement derrière ce sarcasme mondain le fait que vous êtes une petite pelote d’émotions fragiles qui repousse les autres pour mieux se protéger…

Soit ça, soit vous me trouvez très con…

Mais Matrix est tout bonnement mon film préféré, tout genre et toute époque confondus.

Influencé par les animés japonais, le cyberpunk, le cinéma de Hong Kong, les jeux vidéos, la caverne de Platon et les écrits de Baudrillard!

Matrix c’est la Japan Expo organisée à La Sorbonne!

Avec un ami, j’ai passé des heures et des heures à analyser le moindre plan de la trilogie ou des dessins animés Animatrix…à chercher à comprendre les différents degrés de lecture, tel un orthophoniste devant Jean Lassalle!

Déjà, à la base, je trouve qu’un film qui assume de présenter l’humanité comme le virus de la planète gagne à être vu.

Et ce que je trouve formidable, c’est que l’idée même du héros dans Matrix est en transition permanente sur toute la saga!

On commence avec un affrontement assez basique entre l’homme et la machine…Sujet assez cliché dans la science fiction!

Et c’est vrai, les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus et les machines sont là pour nous pourrir la vie!

Quiconque a oublié un mot de passe un jour dans sa vie sait que les machines ne sont pas nos amis!

Sans quoi elles ne nous demanderaient pas de prouver que l’on est pas un robot en indiquant où sont les palmiers ou les feux rouge…Parce que si la machine sait sur quelle image il y a des palmiers, c’est peut être que elle aussi n’est pas un robot!

Ou alors on l’est tous les deux, et on ne le sait pas!

Bref Matrix, ça commence comme Terminator! Mais très vite, on va se rendre compte que le héros n’est qu’une variable d’un système! Une sorte de résistance autorisée…Un peu comme les chroniqueurs sur France Inter qui dénoncent les GAFA, en espérant que la vidéo de leurs chroniques fassent beaucoup de vue sur You Tube ou Facebook.

Et au final, on comprend que tout depuis le début est orchestré par des programmes… ni hommes, ni machines, qui n’ont ni corps, ni enveloppes, mais qui sont l’incarnation d’une nouvelle forme de vie, débarrassée des contingences matérielles.

Les soeurs Wachowski ont écrit une franchise à la gloire de la transition, ce qui s’explique particulièrement bien à l’aune de leurs parcours.

Et donc à l’annonce de la sortie de Matrix Résurrections, je me suis dit qu’il était temps que mon fils de 12 ans voit le premier!

Je me suis demandé, est-ce qu’il a l’âge…

Et puis je me suis rappelé qu’il avait entendu Manuel Valls, Eric Dupond Moretti puis Eric Zemmour à la matinale…

Donc son enfance s’est achevée il y a longtemps!

On a regardé et au bout d’un peu plus d’une heure, il m’a demandé: « Papa, on peut faire pause? »

Je lui ai dit: Oui, quoi?

-Les agents dans la matrice, les méchants… ils prennent possession du corps de ceux qui ne savent pas qu’ils sont dedans?

-Euh oui…

-Donc quand Neo et les autres, ils leur tirent dessus, ils tirent sur des innocents qui ne savent pas qu’ils sont prisonniers?

-Euh oui…Mais…mais t’as vu le bullet time, comment c’est trop bien fait !

-Et puis papa, si tous les agents sont des hommes blancs, c’est parce qu’elles veulent montrer que c’est toujours des hommes blancs qui emprisonnent?

Et là je me suis dit 2 choses:

1) il nous écoute beaucoup trop parler et on est en train d’en faire une sorte d’islamo gauchiste déconstruit de niveau olympique!

Guillaume Meurice, ça va être un centriste à coté de mon fils!

Et 2) qu’on a beau toujours s’inquiéter pour les générations futures! On oublie qu’elles n’ont jamais connu le monde d’avant et qu’elles s’adaptent toujours envers et contre tout!

Le premier Matrix était une révolution pour moi qui suis né en 77, mais pour des enfants nés au delà des années 2000, l’idée d’une matrice virtuelle, d’un monde où l’on peut être quelqu’un d’autre, c’est quasi une normalité!

Et au fond, c’est toute l’histoire de la Matrice, quelque soit celle que l’on a connu, elle sera amené à être remplacée par un modèle plus performant!

La vie n’est finalement rien d’autre qu’une obsolescence programmée!