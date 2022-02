Le jeu vidéo "Cuphead" vient d'être adapté en dessin animé sur Netflix, Frédérick Sigrist est comme un fou !

Image du "Cuphead Show" © Netflix

"Objets inanimés avez vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer !?"(Lamartine)

Bah quoi ? Le classique d’aujourd’hui, c’est la pop culture d’hier !

"Objets inanimés, avez vous donc une âme", c’est "Toy Story" !

Les studios Pixar et Lamartine, même combat !

Ces jouets qui prennent vie et qui se parlent dès qu’on a le dos tourné, c’est totalement ça ! C’est fascinant d’imaginer que les jouets se parlent quand ils sont tout seul… Sauf les sex toys ! Eux, tu veux pas savoir ce qu’ils ont à dire…

Vous imaginez Buzz l’éclair en train de taper la discute à un sextoy ? "Mais enfin petit canard tremblotant, qu’est ce qui t’as mis dans cet état ? Qu’as tu vu dans la chambre de la maman d’Andy ?"

Moi si je pouvais faire parler des objets, je pense que j’aimerais avoir une conversation avec des chaussettes ! J’ai deux enfants, les chaussettes, c’est le seul vêtement capable de s’évader !

Les chaussettes c’est les Redoine Faïd des sous vêtements !

T’en mets deux dans la machine, tu sors le linge, il y en a toujours une qui s’est barrée ! Je suis certain qu’il y a une île en Amérique du Sud avec une plage remplie de chaussettes dépareillées avec des lunettes de soleil qui boivent des mojitos, fument des cigares en disant : "Moi je suis une chaussette insoumise, personne ne m’enfile, moi ! Personne !"

Une tasse qui parle

Oui, aujourd'hui je veux vous parler de "Cuphead", un tout nouveau dessin animé visible sur Netflix !

"Cuphead" à la base ("tête de tasse" en français), c’est un jeu vidéo indépendant sorti en 2017 sur PC et console Xbox , qui a fait un véritable carton : plus de 2 millions d’exemplaires vendus en 4 mois.

Oui, une tasse avec des jambes et une paille s’est plus vendue que les livres de Marlene Schiappa et Jean Michel Blanquer ! Je ne sais pas ce que ça dit de l’époque… ou de Jean Michel Blanquer et Marlene Schiappa…

Si le jeu s’est fait remarquer, outre sa difficulté qui est quand même assez élevée… C’est notamment à cause de son style graphique sublime !

Les frères Moldenhauer, les créateurs canadiens du jeu se sont inspirés des vieux dessins animés en noir et blanc des années 1930 produits par les studios Fleischer. Vous vous souvenez surement de Betty Boop et de Popeye, le marin dopé aux épinards ? Et bien "Cuphead", c’est une déclaration d’amour à ce style !

Une animation en deux dimension, intégralement dessinée à la main, avec des arrières plans foisonnants, qui raconte les aventures de Cuphead et de son frère Mugman pour échapper au diable, qui a gagné leurs âmes à un jeu d’argent !

Cinq ans plus tard, Cuphead est devenu un dessin animé sur Netflix

Oui et c’est génial ! Si vous aimez l’animation et l’histoire du dessin animé, si vous avez des frissons de plaisir en regardant "Steamboat Willie" (le premier dessin animé qui a mis en scène Mickey), "Cuphead" est fait pour vous !

C’est drôle, absurde, ça réussit à être nostalgique et contemporain à la fois !

En gros, si vous et vos enfants aimez "Gumball", un autre très grand dessin animé, vous aimerez "Cuphead" !

Et puis la version française est exceptionnelle ! On la doit à Donald Reignoux (la voix française de Spider-man) et David Ecosse qui l’a adaptée ! Dedans, on a le plaisir d’entendre l'immense Patrick Préjean, la voix de Tigrou et de Grosminet. Dorothée Pousséo, Alexis Tomassian, Christophe Lemoine, Jean Claude Donda… Ça faisait des années que j’avais pas entendu une aussi bonne version française ! C’est les Avengers des comédiens de doublage!