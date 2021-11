Le cinéma a avec « Resident Evil bienvenue à Racoon City »une fois de plus tenté de recréer la magie des jeux video et a, une fois de plus, échoué.

Mathilde, je sais qu’habituellement je vous parle de films que vous n’avez pas vu, aujourd’hui, je vais faire complètement différemment!

Je vais vous parler d’un film que vous n’irez pas voir: RESIDENT EVIL BIENVENUE A RACOON CITY!

Resident Evil à la base, c’est un jeu vidéo culte, sorti en 1996 sur Playstation, qui a terrifié des générations de joueurs!

Moi le premier!

Le jeu vidéo Resident Evil s’inscrit dans un genre que l’on appelle le survival horror!

En gros le survival horror, c’est vivre à Paris avec un smic!

Mathilde: Et est ce que le film est aussi terrifiant que le jeu?

Alors comment dire…Resident Evil bienvenue à Racoon city, est effectivement un film qui peut terrifier des générations de spectateurs!

Moi par exemple, j’étais terrifié qu’on ai pu financer ça!

Dans Resident Evil le jeu, il y a des dobermans zombies qui sautent par la fenêtre, dans Resident Evil le film, tu vois de l’argent jeté par la fenêtre!

Venez pas me dire qu’il n’y a pas d’argent pour les services publics, la transition énergétique et la malnutrition…Rien que cette année, j’ai vu Resident Evil et Venom 2!

Entre ça et Jeff Bezos qui fait mumuse avec sa fusée zizi, franchement il y a de l’argent…

L’histoire du film et du jeu est la suivante! Tout commence à Racoon City!

Si la ville existait, elle serait sur le RER D!

C’est une ville où à 17H, le pain chez le boulanger, il est tout dur.

Toute l’économie de la ville dépend d’un grand labo pharmaceutique « UMBRELLA CORPORATION » qui suite à un accident, laisse échapper un terrible virus qui va transformer les habitants en zombies mangeurs de chair humaine! Du coup l’armée va confiner la ville, imposer un couvre feu, passeport sanitaire, tout ça, tout ça…

Car on ne le dira jamais assez combien il est nécéssaire de retourner au cinéma pour s’évader et penser à autre chose que cette pandémie et les points presse d’Olivier Veran!

Resident Evil, c’est le film idéal pour penser à autre chose!

Mathilde: Mais ce jeu avait déjà été adapté en film, non?

Oui Mathilde, en 2002 par Paul W.S Anderson et sa compagne Mila Jovovitch, les Bonnie and Clyde de l’adaptation de jeux vidéo!

Quand tu es joueur de jeux vidéo, il y a deux choses que tu redoutes, les pannes de courant et les adaptations de Paul W.S Anderson!

Mortal Kombat, Resident Evil, Monster Hunter…Cet homme est un récidiviste!

Lui quand il arrive au rayon jeu vidéo de la FNAC, il a l’impression d’être à la cinémathèque!

Il a commis 6 resident Evil avec Mila Jovovitch!

6 films qui ont marché en plus, et qui devrait nous renseigner sur l’état du monde!

Moi dès que j’entends un écolo me parler du rapport du GIEC et de la nécessité de faire quelque chose, je lui réponds: On a laissé Paul W.S Anderson faire 6 resident evil…On est foutu mec!

Et donc cette nouvelle version est censée être plus fidèle au jeu d’origine que ne l’était ces 6 films!

Les Resident Evil de Paul Anderson étant aussi fidèles au jeu que Nicolas Hulot ne l’était avec sa femme!

Mathilde: Et c’est le cas?

Oui Mathilde! C’est du fan service à tous les étages! On retrouve les lieux phares des deux premiers jeux vidéo, on retrouve les personnages, les monstres emblématiques, tout…Sauf qu’il manque un acteur malheureusement irremplaçable: le joueur…

Le jeu video est un livre dont on est le héros!

C’est une expérience unique et totalement subjective que le cinéma ne peut qu’effleurer!

On ne regarde pas des acteurs jouer à Resident Evil, on joue à Resident Evil!

L’industrie du jeu vidéo est depuis longtemps plus florissante que l’industrie du cinéma.

Avec des films comme celui ci, sincèrement, c’est pas près de changer.