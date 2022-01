Boba Fett, le chasseur de prime le plus connu de l’univers "Star Wars", a enfin sa série sur Disney +. Mais était-ce bien utile ?

Extrait d'une des affiches promotionnelles du "Livre de Boba Fett" © Disney+ / Lucasfilm LTD

Après le succès de sa première série "Star Wars" : Le Mandalorian qui racontait l’histoire d’un chasseur de primes au passé mystérieux qui ne retire jamais son casque, Disney s’est dit : "Tiens, pour une deuxième série, il ne faut pas rester sur ses acquis, si on faisait un show surprenant et innovant, sur un chasseur de prime au passé mystérieux qui retire rarement son casque !"

Alors bien sûr, il ne faut pas confondre avec les épisodes 4, 5 et 6 de "Star Wars" où Dark Vador était un guerrier au passé mystérieux qui ne retirait jamais son casque !

Ni même avec les épisodes 7, 8, 9 où le Capitaine Phasma était une guerrière au passé mystérieux qui ne retirent jamais son casque !

C’est aussi ça qui fait le succès de "Star Wars" depuis plus de 40 ans : sa capacité à se réinventer et à aller où on ne l’attend pas !

Il y a plus de casques dans un film Star Wars que sur un chantier de construction d’un stade de foot au Qatar !

Qui est Boba Fett ?

Boba Fett est un méchant, un chasseur de prime qui est apparu dans "L’Empire contre attaque", qui a quatre répliques et six minutes de temps de présence à l’écran. Dans "Le retour du Jedi", le personnage est censé avoir été éliminé par Harrison Ford, Han Solo, qui ne s’est même pas rendu compte qu’il l’avait battu ! Le fameux Boba Fett tombe dans la gueule du Sarlacc… (Un Sarlacc, c’est un monstre qui vit dans le sable… Imaginez un anus avec des dents ! Que les auditeurs me pardonnent pour cette image mais c’est vraiment à ça que ça ressemble un Sarlacc !) Et voilà fin de l’histoire !

Autant dire qu’en temps de présence, Boba Fett aura marqué l’histoire des "Star Wars" comme George Alain aura marqué la chanson française !

Temuera Morrison et Ming-Na Wen / Disney+ / Lucasfilm LTD

Comment explique-t-on son succès depuis 40 ans ?

Boba Fett, c’est l’histoire d’un fantasme de fan ! Son look "badass" avec son armure et son casque, le fait qu’on ne voit jamais son visage et qu’on ne sache rien de lui, la popularité de sa figurine et des tonnes de fan fictions ou des récits annexes à ce qu’on a pu voir dans les films ont assis sa légende dans l’esprit des fans de "Star Wars" !

Et la série "Le livre de Boba Fett", en expliquant comment il a survécu au Sarlacc, continue d’essayer de te vendre un personnage qui, il faut l’admettre, a surtout été classe dans nos fantasmes...

Non seulement Boba Fett est interprété par un Temuera Morrisson de 61 ans, qui a un corps clairement en conflit avec son armure, mais il ôte son masque tout le temps, ce qui n’aide pas à le rendre emblématique !

La réalisation des épisodes est aux fraises !

Mais pire, dans la série, personne ne le respecte !

Le personnage est obligé de rappeler sans cesse : "Vous savez qui je suis ?"

Et la série a l’air de répondre : "Oui, t’es le gars qui n’a eu que six minutes de temps de présence à l’écran !"

Et soudain, on se rend compte que ce fantasme d’un héros cow-boy de l’espace mystérieux et "badass", le Mandalorian l’incarne beaucoup mieux que Boba Fett lui-même !

Les voir à l’écran tous les deux, c’est comme voir un iPhone dernier cri à coté d’un vieux téléphone à clapet !

Boba Fett, vient de vivre ce l’on appelle en France "L’effet Christiane Taubira" ! Silencieux et absent, tout le monde le réclamait... Maintenant qu’il est dans la lumière, on ne fait que le critiquer !