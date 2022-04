Il y a 33 ans, le Japon diffusait le premier épisode de "Dragon Ball Z", un événement pour Frédérick Sigrist.

La série de mangas "Dragon Ball Z" d'Akira Toriyama © AFP / Joël Saget

Le 26 avril 1989, il y a exactement 33 ans, était diffusé au Japon, le tout premier épisode de "Dragon Ball Z"

Bon, j’imagine que pour vous autour de cette table, ce générique chanté par le cultisme Hironobu Kageyama ne doit pas vous dire grand chose parce que nous en France on a eu droit à ça :

La regrettée Ariane du Club Dorothée.

Pardonnez-moi, chers auditeurs ! Je sais qu’il est tôt mais je vous prépare à l’arrivée de Thomas Croisière la semaine prochaine…

Si je vous parle de "Dragon Ball Z" ce matin, c’est que 33 ans plus tard, cette série continue d’être un objet de culte et une référence absolu pour les fans de shonens, ces mangas destinés aux jeunes garçons.

Pas une semaine sur les réseaux sociaux parlant de mangas sans qu’un internaute au doux pseudo de Evilmadara du 54 ne lance : "De toutes façons, Naruto, Luffy, Ichigo… Goku dans DBZ, il les défonce tous ! Il n’y a pas de débat !"

"Dragon Ball Z", c’est le général de Gaulle de l’animation japonaise !

Vingt-six ans que la diffusion s’est achevée, et bien il y a encore des gens qui s’en revendiquent.

Comment on explique cette fascination pour les aventures de Sangoku ?

Déjà, il y a le talent du dessinateur Akira Toriyama qui, par son sens du découpage et son style qu’on reconnait en deux secondes, n’a jamais vieilli !

Mais surtout Goku, c’est comme Laura Ingalls dans "La petite maison dans la prairie" : on a grandi avec !

On l’a connu enfant, dans "Dragon Ball", à la recherche des sept boules de cristal avec son amie, la surdouée Bulma ! On se souvient de Tortue Géniale, son maitre en arts martiaux qui aurait plus de plaintes pour harcèlement sexuel sur le dos aujourd’hui que Patrick Poivre d’Arvor, Gérald Darmanin et Luc Besson réunis !

On se souvient de Oloong, le cochon obsédé qui mange du porc… je n’ose pas imaginer où ce personnage se situe sur l’échiquier politique français.

On se souvient des entrainements de Sangoku avec Krilin , son ami chauve qui n’a pas de nez , ce qui le rend virtuellement invulnérable aux tests PCR !

Pour "Dragon Ball", Akira Toriyama s’était inspiré du conte chinois "La pérégrination vers l’Ouest, la légende du Roi singe", et avait donné libre cours à son amour du gag manga et des films de Jackie Chan.

Pour "Dragon ball Z", il s’est inspiré de la science-fiction et notamment de Superman.

Dans "DBZ", Goku a grandi, il est père de famille. Et Toriyama nous révèle que Goku est un extraterrestre belliqueux envoyé sur terre pour la coloniser, mais qu’une chute, bébé, lui a fait perdre la mémoire !

Et c’est aussi ça le talent d’Akira Toriyama : avoir su s’inspirer d’autres grandes monuments de la pop culture pour nourrir sa saga ! Jackie Chan, Superman, Terminator, Retour vers le Futur… Il y a un peu de tout ça dans "Dragon Ball Z" !

Image de promotion de "Dragon Ball Z" © AFP / ESPECIAL / NOTIMEX / Notimex

Ce sont ces ingrédients qui expliquent la longévité du mythe "Dragon Ball Z" ?

En partie, il en manque un : la bagarre!

"Dragon Ball Z", c’est le "Citizen Kane" de la patate dans le nez avec super pouvoirs !

C’est lié à la personnalité de Goku qui n’a rien d’autre dans sa tête que l’envie de se dépasser et de repousser ses limites en affrontant des adversaires toujours plus forts !

Goku c’est un personnage coincé pour l’éternité dans une séquence d’entrainement de "Rocky" !

Imaginez Mélenchon éternellement en campagne présidentielle…

Bref Imaginez Mélenchon…

C’est aussi un manga et un dessin animé qui a popularisé la transformation en cours de combat !

Lorsque Goku libère son plein potentiel, il devient un super saiyen, il abandonne sa chevelure noire et ébouriffée pour une coupe dorée flamboyante et les yeux bleus !

N’y voyez aucun sous texte politique pro aryen : Toriyama a avoué avoir fait ça parce que ces assistants en avait marre de colorier les cheveux de Goku en noir !

Et donc voilà comment cette série a littéralement influencé un pan entier de la pop culture. Pas une BD, pas un film de super héros, pas un jeu vidéo où on ne se dise : "Tiens, ça, ça fait penser à DBZ"