On les comprend, Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, sont au pouvoir sans discontinuer depuis 2002. Seize longues années pour ceux qui, en Turquie comme en Europe, détestent cette version conservatrice et pieuse de la politique turque. Une chronique d'Anthony Bellanger

D'abord, commençons par dire que les islamo-conservateurs d'Erdogan ne sortent pas de nulle part. Il y a toujours eu une composante moins laïque, moins europhile, plus religieuse, plus rurale, plus industrieuse, dans la vie politique moderne turque.

Du Parti du salut national dans les années 80, au Parti de la prospérité, en passant par le Parti de la vertu ou encore le Parti de la félicité : la tendance islamo-conservatrice a toujours travaillé le corps politique turque avec une constante tout de même :

La revanche de la Turquie intérieure sur la Turquie maritime et urbaine. Un coup d’œil sur la carte électorale d'hier est, de ce point de vue, frappant : l'ensemble de l'Anatolie intérieure a voté Erdogan, souvent avec des scores impressionnants : plus de 70% !

Seules deux régions se distinguent : l'extrême est du pays, où les Kurdes dominent, qui ont voté pour leur candidat, M. Demirtas, et l'extrême ouest du pays, qui a voté Muharrem Ince, le candidat républicain et progressiste. En clair, Istanbul et la côte touristique.

C'est donc toujours Turc des villes contre Turc des champs.

C'est ça, avec un problème de déphasage que nous, Européens, avons tous lorsque nous regardons la Turquie : Les Turcs que nous connaissons, ceux que nous rencontrons à Istanbul, dans les cafés bohèmes de Taksim ou de Galata, dans les universités...

Ou encore ceux que l'on fréquente dans les stations balnéaires, sur les plages ou dans les boites de la frange méditerranéenne turque, ceux qui parlent notre langue, ou l'anglais ou encore l'allemand : ceux-là votent tous Ince, rêvent d'Europe et détestent Erdogan.

Mais ils sont très loin de représenter l'essentiel des 80 millions de Turcs qui, vivent dans des villes ennuyeuses du centre du pays, ne parlent pas des langues européennes et remercie tous les jour Erdogan de leur avoir rendu leur fierté et donné le pouvoir.

C'est cette Turquie profonde qui a pris sa revanche en 2002 avec l'élection des islamo-conservateurs de l'AKP et de leur chef Erdogan. Ils forment une masse unie par l'humiliation : es décennies durant, ils ont été humilié par l'intellitgensia stanbouliote.

Aujourd'hui encore, ils se rangent derrière leur chef pour empêcher le retour de ceux qui les ont toujours considéré comme des bouseux de province, des grenouilles de mosquée. La perspective d'une vraie concurrence les a hier mobilisé en masse !

Il y a aussi l'aspect économique. La Turquie est une vraie puissance !

C'est aussi très important à comprendre. Voilà un pays de 80 millions d'habitants qui a été pendant 5 siècles au cœur d'un des plus grands empires au monde, l'empire ottoman, et qui, au vingtième siècle, s'est retrouvé appauvri et relégué aux marges de l'histoire.

En 2002, l'année de l'élection de l'AKP, la Turquie faisait appel au FMI, comme un vulgaire pays ruiné qu'elle était. L'inflation dépassait les 80% annuels, la dette culminait à près de 80% d'une richesse nationale qui se traînait au niveau d'un pays d'Afrique.

Dix ans plus tard, la richesse de la Turquie a été multipliée par quatre, son inflation divisée par plus de deux – elle est aujourd'hui à peine plus élevée qu'en Europe – et sa dette quasi effacée. Mieux encore : le pays s'est doté d'infrastructures impressionnantes :

Nouveaux ponts sur le Bosphore, réseaux géants de métro et de train, autoroutes flambant neuves et même un nouvel aéroport international, inauguré il y a quelques jours en pleine campagne électorale. Des mosquées aussi, d'énormes mosquées.

Alors, bien sûr il ne faut jamais oublier la folie répressive qui s'est abattue sur le pays et sur les médias. Bien sûr, Erdogan et son palais de mille pièces ont des allures de satrape oriental. Mais si vous n'expliquez pas la renaissance économique turque et la revanche des Turcs des champs sur les Turcs des villes, vous ne rendez ni justice à la vérité, ni à la compréhension ni surtout à un peuple turc si politique et si fin...