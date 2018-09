"Camarade Papa" de Gauz : captivant

Un livre qui se déroule vers 1880 (autrement dit au moment de la colonisation) dans ce qui deviendra la Côte d'Ivoire... et qui apporte un regard nouveau, curieux et amoureux, sur le peuple indigène qui vivait là au moment où les Français sont arrivés.

Juliette Arnaud revient sur le roman de Gauz, Camarade Papa, édité chez Le Nouvel Attila

Le livre se déroule vers 1880 (autrement dit au moment de la colonisation) dans ce qui deviendra la Côte d'Ivoire.

En lisant ce livre, Juliette a été captivée. Elle y a appris, entre autre, que les Blancs en Afrique crèvent à cette époque-là - et pas dans des grands combats ou mangés par animaux monstrueux ou des cannibales indigènes, mais tout simplement à cause de la dysenterie et des moustiques.

Juliette a été intriguée, aussi, par la culture du peuple indigène que le héros rencontre, un peuple qui dit "Pénélope n'existe pas ici, la femme suit Ulysse, elle ne l'attend pas"…

Un roman à découvrir !