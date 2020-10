Juliette Arnaud nous fait (re)découvrir un grand classique de la littérature jeunesse publié en 1905 et écrit par l'Américaine Frances Hodgson Burnett... "La petite princesse". Ce livre est une version revue de son roman-feuilleton "Sara Crewe : or, What Happened at Miss Minchin's Boarding School", publié en 1888.