"what happens in Vegas, stays in Vegas" c'est-à-dire des jumeaux, une fée enfin plutôt une sorcière, une danse ensorcelée... Bref, Juliette Arnaud nous raconte tout. Enfin... Merci bisous merci.

Landry le jumeau le plus costaud, le plus raisonnable, celui qui a retrouvé grâce à la petite Fadette son jumeau Sylvinet, mais qui ensuite n’a pas jugé utile d’être aimable avec elle; et comme elle n’a rien réclamé, il se débrouille pour se tenir loin d’elle, et puis il n’en a parlé à personne, pas vu pas pris tranquille le chat donc, sur le mode What happens in Vegas Stays in Vegas.

« Landry n’avait jamais peur de rien en plein MAIS il n’eut pas été de son âge et de son pays s’il avait aimé se trouver seul la nuit sur les chemins ».

Son âge : 17 ans moment où je reprends le récit. Son pays la campagne Berrichonne, donc.

Et une nuit, le jeune homme qui n’a jamais peur de rien se chope une trouille monumentale : il se paume, la nuit dans la campagne pas de réverbères, il veut traverser la rivière, l’eau lui arrive rapidement aux épaules, pour quelqu’un qui ne sait pas nager, ça commence à devenir moche cette affaire et en plus il y a un follet.

Ah ha. Un feu follet. Ah ha. Oui vous autres de la ville vous savez pas ce que c’est mais un feu follet c’est une manifestation lumineuse ayant l'apparence d'une petite flamme.

Mettez vous deux secondes à la place de Landry : vous nagez comme un fer à repasser, vous êtes au milieu d’une rivière, c’est la nuit noire et comme si tout ça n’était pas suffisamment la bamboche, voilà qu’apparait sautillante et maléfique une petite flamme…Au moment où Landry en est à faire ses dernières prières, qui c’est qui surgit? Hein « C’est qui? » (oui, j’imite le ministre de la Justice) Non pas Emmanuel Macron mais La Petite Fadette, qui attrape le bras de Landry et avec plus de force que son petit corps maigre ne le laissait soupçonner le tire de là et se moque de lui en lui expliquant que le follet n’est pas dangereux, que c’est un feu qui brille mais ne brûle pas.

Bref, le grand couillon costaud qui n’a jamais peur de rien se trouve face à cette fille que tout le monde craint et méprise et qui lui a sauvé la vie, comme elle a sauvé la vie de son frère. Mais cette fois-ci, fin du bal, il s’agit de payer les musiciens et de fait, la petite Fadette sait ce qu’elle veut pour rétribution de sauvetage de mâle Alpha, elle veut qu’au prochain bal de village, Landry lui accorde toutes les danses. Ce qui est embêtant pour deux raisons : Landry devait danser une autre fille, bien plus jolie selon tout le monde, bien plus populaire surtout, et si la petite Fadette danse comme une fée, les autres la voient surtout comme une petite sorcière.

Bref, George Sand invente avant l’invention du cinéma le thème principal de tout teen movie qui se respecte… Elle entame également dès 1848 la réhabilitation des Sorcières - et elle était bien seule. Mais elle invente également la thérapie psychiatrique. Oui, tout ça pour une seule femme qu’on continue à mettre en-dessous de se collègues contemporains et masculins.

Quand Fadette dit : « C’est vrai que je suis curieuse si c’est l’être que de désirer connaitre les choses cachées » mais encore lorsqu’elle entreprend de s’attaquer à la maladie qui ronge le jumeau faible et doux et dépressif : « Son corps n’est pas bien malade, c’est à son esprit que j’ai affaire, je vais essayer d’y faire entrer le mien ».

Mais vous ne m’écoutez plus, vous ne pensez qu’à Landry et Fadette, vont-ils danser? Et vu que la danse à deux quand elle est bien faite peut entrainer à l’amour, y aura-t-il de l’amour ? Toutes les réponses sont ici.

