Côté pile, il y a Agatha Christie. Côté face, il y a Mary Westmacott - c'est le pseudo qu'elle a utilisé pour écrire six romans, dont "Ainsi vont les filles". Juliette Arnaud fait ici la première partie d'une série de deux chroniques sur ce chef d'œuvre.

Agatha Christie est l'autrice qui a vendu le plus de livres au monde. Elle n'a pour rivaux que Dieu avec sa Bible et Mao avec son petit livre rouge - et on notera finement que chez les trois, il y a une dominante plus ou moins assumée pour le crime. Très assumée pour Agatha : on l'appelait la "reine du crime", la "duchesse de la mort", et elle ne portait pas plainte pour diffamation.

Agatha, ce n'est pas une écrivaine, c'est une montagne. Et vu que je ne suis pas Maurice Herzog, puisque j'ai tous mes doigts, j'ai préféré attaquer l'ascension par un chemin de traverse : par un des quelques romans qu'elle n'a pas signés Agatha Christie, mais de son nom d'emprunt Mary Westmacott.

De là, une rafale de questions

Pourquoi prendre un pseudonyme et choisir l'anonymat alors que sa célébrité, déjà établie à l'époque, pourrait aider à la vente ? Parce qu'elle est célèbre pour ses romans policiers et que ceux de Mary n'en sont pas (des romans policiers). Donc : pour ne pas perdre les fans.

Pourquoi écrire autre chose que des polars ? Parce que c'est rigolo de pas toujours faire la même chose.

Mais alors, ils causent de quoi, ces romans, si ce ne sont pas des polars ? Ils causent d'amour. Mary Westmacott n'écrivait pas des bluettes sentimentales vaguement inspirées et à teneur élevée en niaiserie. Les romans de Mary Westmacott - et ça, c'est la fille d'Agatha Christie qui le disait, sont des romans "à propos de l'amour dans certaines de ses formes les plus puissantes et les plus destructrices".

"Ainsi vont les filles" traite de l'amour qui lie une mère, Ann, et sa fille, Sarah

Un amour qui, dans un moment particulier, va prendre une forme puissante et destructrice. La famille, c'est le truc d'Agatha. Sur les 66 romans policiers qu'elle a écrit, il y en a plus de 50 qui mettent en scène des crimes familiaux. Le vrai sujet des livres d'Agatha Christie, c'est peut être la banalité du mal au sein de la famille.

"Ainsi vont les filles" parce qu'un dicton anglais dit :

"Un fils reste un fils jusqu'à ce qu'il prenne femme. Ainsi vont les fils. Mais une fille reste fille toute sa vie. Ainsi vont les filles".

Et quand débute le roman, la fille Sarah est en âge et en situation de prendre homme, de quitter sa mère, avec qui elle vivait jusque là dans une petite cellule monoparentale depuis la mort du père de Sarah. Mais Sarah n'a pas forcément envie de partir. Elle vit sa vie de jeune femme à l'extérieur, moderne, rieuse, les fêtes, la rigolade, et est heureuse ensuite de retrouver sa maman, sa maison, un intérieur éternel et rassurant, un huis clos (comme souvent chez Agatha) mais un huis clos chaleureux, tiède, bienheureux.

Et puis, Sarah part quelques semaines en vacances et Ann rencontre un homme, aussi veuf qu'elle est veuve, qui lui plaît autant qu'elle lui plaît. Et bim, bam, boum, il lui propose le mariage et Ann dit "oui". C'est super la vie, c'est bien foutu, les trucages.

Juste un dernier truc à régler : dire à Sarah que sa maman qu'elle a toujours eu rien qu'à elle, aime suffisamment un type pour l'inviter à venir vivre dans leur foyer chaleureux, tiède et bienheureux. Comment ça va se passer, cette cooptation ? Un indice : pas trop, trop bien.

Et je n'emploie pas au hasard le mot "indice" : ceci n'est pas un roman policier, mais rien n'empêche la lectrice ou le lecteur d'enquêter.

Où est Agatha dans ce livre ?

Où est la duchesse de la mort, elle qui adorait et sa fille et sa mère, elle qui s'était mariée deux fois ?

Eh bien, elle est ailleurs. Elle est un autre personnage, une autre femme hors du duo, mais pas loin. Et qui… mais ça, c'est la semaine prochaine !